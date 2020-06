박준영 기자

[데일리한국 박준영 기자] 박성중 미래통합당 의원은 23일 정의용 청와대 국가안보실장을 임진왜란 때 활동한 중국 명나라의 사신 심유경으로 비유하며 “문재인 정부의 대북 전략 파탄은 예상돼 있었다”고 주장했다.박 의원은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)인 페이스북에 “심유경은 명-일 화친이라는 명분으로 양국 정부에 거짓 정보만 제공하고 일본의 고니시와 국제사기극을 벌인 사실이 나중에 발각돼 오히려 ‘정유재란’ 발발 명분을 주고 본인은 ‘조정기만죄’로 참형을 당했다”고 언급했다.그러면서 “최근 남북공동연락사무소 폭파 등 꼬여가고 있는 남북관계는 제2의 심유경으로 인해 문재인 정부의 ‘거짓’과 ‘위장’이 만들어낸 결과가 아닌가 심히 우려스럽다”고 정의용 실장을 심유경에 빗대며 “그(존 볼턴 전 백악관 안보 보좌관)의 주장이 모두 사실이라 할 수는 없지만, 2018년 정의용 특사의 방부과 방미를 보며 앞뒤가 맞지 않는다는 의구심을 가졌다”고 의심의 눈초리를 보냈다.앞서 볼턴 전 보좌관은 자신의 회고록에서 2018년 북미 1차 정상회담은 김정은 북한 국무위원장이 먼저 제안한 것이 아닌 대북특사로 파견된 정 실장의 아이디어라고 주장했다. 또한 북미 회담이 양측의 진진한 전략과 필요보다는 한국의 ‘통일 어젠다’와 관련된 ‘한국의 창조물’이었다고 밝혔다.박 의원은 정 실장이 2018년 3월7일 방북한 뒤 밝힌 발표문과 도널드 트럼프 미국 대통령과 면담한 뒤 밝힌 발표문의 미묘한 차이가 있다고 했다.박 의원에 따르면 정 실장은 ‘특사 방북 결과 언론 발표문’ 3항을 통해 “북측은 한반도 비핵화 의지를 분명히 했으며 북한에 대한 군사적 위협이 해소되고 북한의 체제안전이 보장된다면 핵을 보유할 이유가 없다는 점을 명백히 하였음”이라고 설명했다.하지만 트럼프 대통령과 만난 뒤 밝힌 언론 브리핑에서는 “North Korean leader Kim Jong Un said he is committed to denuclearization. Kim pledged that North Korea will refrain from any further nuclear or missile tests(김정은 위원장은 비핵화 의지가 있고 더 이상의 핵 실험이나 미사일 실험을 하지 않겠다)”고 발표했다.박 의원은 “전자는 북한에 대한 군사적 위협 해소·북한의 체제 안전 보장 등 비핵화 선결조건이 분명히 제시됐으나, 후자는 그런 단서 조항이 없다”며 “정 실장이 트럼프 대통령에게 ‘김정은이 핵을 포기하겠다’, ‘더 이상의 핵실험 없다’로 설명했다면 김정은의 의도를 미국 측에 오도한 것”이라고 지적했다.이어 “미북 정상회담을 문재인 정부가 주선하며 양측이 듣고 싶어하는 이야기를 했을 가능성이 농후하다”며 “이를 통해 문 정부는 ‘북핵 폐기’라는 실질적이고 다급한 현안 해결보다 ‘종전 선언’이라는 정치적 성과를 달성하려 했던 것으로 보인다”고 꼬집었다.