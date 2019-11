엠플레이그라운드, '유니클로 라벨 갈이' 논란 사과 "전량폐기·환불"

김현아 기자

엠플레이그라운드가 '유니클로 라벨갈이' 논란에 대해 사과했다.엠플레이그라운드는 21일 홈페이지에 사과문을 내고 "문제가 된 제품은 회수 및 전량 폐기를 실시하겠다"며 사과했다.회사 측은 "지난 10월에 행사 판촉을 위해 베트남의 공장에서 의류를 수입했다"며 "당사가 한국인 대표가 소유한 베트남 현지 공장 의류샘플을 확인했을 당시 'MADE IN VIETNAM' 라벨을 확인했고, 베트남 공장에서 만든 무지 긴팔 티로 인식을 해 수입을 진행했다"고 설명했다.이어 "소비자분 제보로 인해 '유○○○' 라벨이 가려져 있는 것을 뒤늦게 확인했고 실수를 인지하고 전 매장에서 즉각 회수조치를 했다"고 알렸다.엠플레이그라운드는 유니클로 라벨에 'MADE IN VIETNAM' 라벨이 덧붙여진 연유에 대해 "수입한 공장에 문의한 결과 '유○○○'가 어떠한 사정으로 소유권을 포기해 베트남 현지 공장 측에서 세탁택 제거 및 '유○○○' 라벨 위에 'MADE IN VIETNAM' 라벨을 덮은 것으로 확인됐다"고 밝혔다.또 "소유권을 포기함으로써 문제가 된 제품은 '유○○○' 제품이 아니며 택 제거를 실시하지 않고 덮은 부분에 대해서 사과를 받을 수 있었다"고 전했다.엠플레이그라운드는 문제가 된 제품은 회수 및 전량 폐기하고 구매 고객들에게는 환불 조치하겠다고 밝혔다.앞서 유튜브 채널 '클린어벤져스'에 '죄송합니다. 유니클로 불매운동 실패했습니다'란 제목의 영상이 올라왔다.영상에서는 최근 엠플레이그라운드에서 구입한 티셔츠의 태그를 뗐더니 안쪽에 유니클로 로고가 있었다는 내용이 담겨 있었다.