"보컬리스트부터 래퍼까지…" 가수들의 OST와 콜라보레이션하는 인기 게임

장정우 기자

[데일리한국 장정우 기자] 인기 게임들이 다양한 소식을 효과적으로 전하기 위해 가수와 콜라보레이션을 진행하는 사례가 증가하고 있다.20일 게임업계에 따르면, 넥슨은 PC 온라인게임 ‘메이플스토리’ 대규모 업데이트와 함께 가수인 하현우, 비와이와 함께 OST 앨범을 발표했다.하현우는 업데이트 테마송인 ‘NEO’, 비와이는 지난 7일 업데이트된 신규 직업 ‘카인’ 테마송인 ‘Not Belong Anyone’을 담당했다. 특히 비와이는 Not Belong Anyone을 직접 작사, 작곡한 것으로 알려졌다.또 넥슨은 모바일 게임인 ‘메이플스토리M’에도 선우정아와 협업한 OST ‘Time to Realize’를 발표했다. 대규모 업데이트의 최종장을 장식하는 시네마틱 영상에 삽입돼 이용자들이 자연스럽게 음원을 접할 수 있도록 했다.엔씨소프트는 현재 사전 예약을 진행 중인 모바일 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘트릭스터M’ OST ‘With your Everything’을 공개했다.이 곡은 원작인 ‘트릭스터’의 OST를 편곡한 것이 특징으로 원곡 가사를 이용자 중심으로 개사해 트릭스터M에서 새로운 여정을 함께 하겠다는 내용을 담고 있다. 솔로 보컬리스트인 벤(BEN)이 참여해 이용자들의 관심을 모았다.엔씨소프트 관계자는 “현재 1절만 담은 단축 버전만 공개됐지만 곧 벤이 등장하는 뮤직비디오 풀버전을 공개할 계획”이라며 “트릭스터M OST와 관련된 다양한 콘텐츠를 준비 중”이라고 밝혔다.액토즈소프트는 현재 서비스 중인 PC MMORPG ‘파이널판타지14’에 아이돌 ‘BTB’ 멤버인 서은광이 참여한 OST ‘Shadowbringers’를 지난 12일 공개했다.Shadowbringers는 파이널판타지14 확장팩 ‘칠흑의 반역자’ 메인 테마곡의 한국어 버전이다. 원 작곡가인 소켄 마사요시 사운드 디렉터가 원격으로 녹음에 참여해 완성도를 높였다. 향후 확장팩 스토리를 아우르는 새로운 뮤직비디오도 공개될 예정이다.액토즈소프트는 OST 공개를 기념해 사회관계망서비스(SNS)에 음원 영상을 공유한 이용자를 대상으로 서은광 친필 사인 굿즈를 선물할 계획이다.조이시티는 모바일 시뮬레이션 게임 ‘건쉽배틀: 토탈워페어’와 래퍼 베이식의 콜라보레이션 음원 ‘GUNSHIP BATTLE HERO’을 20일 공개했다.GUNSHIP BATTLE HERO는 게임의 세계관을 반영한 것이 특징으로 음원과 함께 가사를 활용한 타이포그래피 영상으로 제작됐다. ‘건쉽배틀: 토탈워페어’의 시네마틱 영상과 가사가 어울리는 모습을 영상에서 확인할 수 있다.조이시티 관계자는 "베이식이 출연한 가짜사나이 1기 등 방송 활약이 게임 이미지와 잘 맞는다는 생각해 협업을 진행하게 됐다”며 “베이식 특유의 랩 스타일로 세계관을 부각시켜 게임 이미지를 더욱 돋보이게 만들 수 있을 것으로 기대한다"고 전했다.