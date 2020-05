심정선 기자

[데일리한국 심정선 기자] 소니인터랙티브엔터테인먼트코리아(이하 SIEK)는 PlayStation4(이하 PS4)용 소프트웨어 ‘The Last of Us Part II’의 디스크 버전(스탠다드 에디션, 스페셜 에디션, 컬렉터스 에디션, 엘리 에디션)을 오는 18일부터 6월 14일까지 4주간 예약 판매한다.예약 판매는 한정 수량으로 진행되며, 준비된 수량이 모두 소진될 경우 조기에 종료될 수 있다.‘The Last of Us Part II’는 전작의 배경에서 5년이 지난 뒤를 그리고 있다. 전편의 생존자인 엘리와 조엘은 와이오밍주 잭슨에 정착했다. 비록 감염자나 다른 절박한 생존자들로부터 위협을 받기도 하지만, 번영하는 생존자 마을에 정착한 이후 그들은 평화와 안정을 느끼고 있었다.하지만 한 폭력적인 사건으로 그 평화가 위험해지자, 엘리는 정의를 내리고 일을 마무리하기 위한 무자비한 여정을 시작한다. 사건의 주모자들을 한 명씩 사냥하며, 그녀는 자기 행동에 따른 육체적이고 정신적인 결과를 마주하게 된다.본 예약 판매는 PlayStation 파트너샵 플러스 및 파트너샵, 주요 온라인 쇼핑몰에서 한정 수량으로 진행되며, 제품은 타이틀 출시일인 2020년 6월 19일 이후 수령할 수 있다.The Last of Us Part II 디스크 버전은 스탠다드 에디션, 스페셜 에디션, 컬렉터스 에디션, 엘리 에디션으로 각각 발매된다.The Last of Us Part II 엘리 에디션을 예약한 고객에게는 티셔츠가 특전으로 제공된다. 스탠다드 에디션, 스페셜 에디션 및 컬렉터스 에디션을 에약한 고객에게는 토트백이 특전으로 제공된다.The Last of Us Part II 스페셜 에디션은 다음 콘텐츠를 포함한다. △ 48 페이지 미니 아트북(Dark Horse 제작) △ 제품판 게임을 포함한 스틸북 케이스 △ PS4™ 다이내믹 테마 △ PSN 아바타 6종 세트 △ 디지털 사운드트랙 △ 디지털 미니 아트북(Dark Horse 제작).The Last of Us Part II 컬렉터스 에디션은 다음 콘텐츠를 포함한다. △ 48 페이지 미니 아트북(Dark Horse 제작) △ 제품판 게임을 포함한 스틸북 케이스 △ 12” 엘리 조각상 △ 리소그래프 아트 프린트와 감사 편지 △ 엘리의 팔찌 레플리카 △ 에나멜 핀 6종 세트 △ 스티커 5종 세트 △ PS4 다이내믹 테마 △ PSN 아바타 6종 세트 △ 디지털 사운드트랙 △ 디지털 미니 아트북(Dark Horse 제작).The Last of Us Part II 엘리 에디션은 다음 콘텐츠를 포함한다. △ The Last of Us Part II 로고 패치 △ 오리지널 사운드트랙 음악을 담은 7” 비닐 레코드 △ 엘리의 백팩 레플리카 △ 48 페이지 미니 아트북(Dark Horse 제작) △ 제품판 게임을 포함한 스틸북 케이스 △ 12” 엘리 조각상 △ 리소그래프 아트 프린트와 감사 편지 △ 엘리의 팔찌 레플리카 △ 에나멜 핀 6종 세트 △ 스티커 5종 세트 △ PS4 다이내믹 테마 △ PSN 아바타 6종 세트 △ 디지털 사운드트랙 △ 디지털 미니 아트북(Dark Horse 제작).한편 PSN 아바타, PS4 다이내믹 테마 등은 패키지 내 바우처를 통해 제공된다. 해당 바우처의 유효기간은 2023년 5월 28일이다.