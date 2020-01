김언한 기자

[데일리한국 김언한 기자] 국제반도체장비재료협회(SEMI)는 ‘세미콘 코리아 2020’가 오는 2월 5일부터 7일까지 서울 강남구 코엑스에서 열린다고 13일 밝혔다.업계의 주요 이슈에 대해서 발표하는 프로그램이 진행된다. 반도체 제조공정별 기술 심포지엄, AI 서밋, MEMS & 센서 서밋, 스마트 모빌리티 포럼, MI(Metrology and Inspection) 포럼, 테스트 포럼, 시장 전망 포럼 및 대학생 진로개발 등 30개 이상의 프로그램이 열린다.약 150여명의 연사가 참여한다. 기조연설로 SK 하이닉스, 인텔, imec, 그래프코어에서 참여하여 미래 기술에 대해서 논의한다.첫번째 연사로 SK 하이닉스의 김진국 부사장이 ‘Semiconductor Technology for the Future ICT World’를 주제로 발표를 진행한다. 미래 ICT를 위해서 저전력 메모리 반도체와 고성능 메모리 반도체의 중요성에 대해서 설명한다.뒤이어 인텔의 마이크 데이비스(Mike Davies) 디렉터는 ‘Neuromorphic Computing for Future Breakthroughs in AI’에 대해 발표한다.인간의 뇌와 신경세포이 구조와 특성을 모방하여 더 빠른 데이터 연산 및 처리속도와 저전력 효율을 갖춘 뉴로모픽 반도체에 대해 발표할 예정이다.세번째 기조연설은 반도체 연구소인 imec에서 진행한다. 버클리 대학교의 전자 공학 및 컴퓨터 사이언스(Electrical Engineering and Computer Sciences) 대학원의 교수이자 imec의 CTO인 얀 라바이(Jan M. Rabaey) 교수가 ‘The Cognitive Edge’에 대해 발표한다.마지막 연설은 그래프코어의 CEO인 나이젤 툰(Nigel Toon)이 ‘Building Silicon and Systems for AI에 대해 발표할 예정이다.