LG디스플레이, 협력사 초청 ‘2018 테크포럼’ 개최

김언한 기자

[데일리한국 김언한 기자] LG디스플레이가 급변하는 디스플레이 시장에 선제 대응하기 위해 협력사의 동참을 요청했다.LG디스플레이는 디스플레이 소재 및 부품 각 분야 글로벌 협력사 11개사를 마곡 LG 사이언스파크로 초청, ‘2018 LG디스플레이 테크포럼’을 개최했다고 14일 밝혔다.닛산 케미칼(Nissan Chemical), 제이에스알(JSR), 제이엔씨(JNC), 니치아(Nichia), 노바텍(Novatek) 등이 참석했다.올해로 7회째를 맞이한 테크포럼은 LG디스플레이가 R&D 분야의 협력사와 ‘오픈 이노베이션(개방형 혁신)’ 관점에서 미래 신기술 발굴에 관한 의견을 공유하고, 협력을 다짐하는 자리다.한상범 LG디스플레이 CEO 부회장, 강인병 CTO 부사장, 유관부서 임원들 뿐만 아니라 각 협력사의 대표이사 및 기술전문가들이 참석했다. 최근 디스플레이 시장 동향 분석과 함께 자사의 사업 전략 및 기술 개발 방향을 공유했다.‘기술에서 디자인에 이르기까지 미래 디스플레이에 대한 생각(Some thoughts on display of the future from tech to design driven)’이라는 주제로 카이스트 이건표 교수의 특강을 진행했다.한상범 LG디스플레이 부회장은 “위기를 극복하고 한 단계 더 나아가 진정한 시장 선도 기업으로서 자리매김 하기 위해 노력할 것”이라며 “광저우 8.5세대 및 파주 10.5세대 OLED 공장 건설 등 OLED에 역량을 집중하고 있는 이때 무엇보다 협력사의 동참이 절실하다”고 당부했다.