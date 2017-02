[데일리한국 고은결 기자] 한국정보화진흥원(NIA)은 장노년층에게 IT를 통한 사회참여 및 재능기부의 기회를 지원하기 위한 ‘2017년도 어르신 IT 봉사단' 운영 기관을 모집한다고 14일 밝혔다.한국정보화진흥원에 따르면 어르신 IT봉사단은 디지털 기술을 활용해 장노년층의 사회 참여를 도모하고 고령화 문제 해소에 기여하려는 새로운 노인복지전략 ‘디지털 에이징(Digital Aging)’의 사례다.봉사단원은 정보활용능력을 갖춘 55세 이상 장노년층으로, 3~5명이 한 팀이 돼 경로당같은 정보화 취약시설 방문하는 등 다양한 IT 봉사 활동을 전개한다. 이를 통해 2005년부터 작년까지 총 1500여 명의 봉사단원이 약 2만7000명의 장노년층에게 교육을 진행했다.한국정보화진흥원은 2017년도 어르신 IT 봉사단에 참여할 기관 및 단체를 대상으로 다음 달 3일까지 신청을 받으며 최종 20여개팀(100명)을 선정할 계획이다.선정된 기관은 오는 4월부터 11월까지 봉사활동을 실시하게 되며 봉사단 활동비 및 운영비와 정보화교육 교재 등을 지원받는다, 자세한 내용은국민정보화교육 홈페이지에서 확인할 수 있다.서병조 한국정보화진흥원장은 “2018년 고령사회의 진입을 앞두고 어르신들의 일자리 창출과 사회 참여는 핵심적인 사회 과제가 됐다”라며 “어르신 IT 봉사단 등 다양한 디지털 에이징 정책을 추진해 고령화 문제 극복을 위해 노력할 것”이라고 밝혔다.