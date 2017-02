[데일리한국 고은결 기자] 삼성전자 인도법인의 영상 광고가 유튜브 조회수 1억뷰를 눈앞에 두고 있다.제일기획은 인도 삼성전자가 지난해 말 공개한 ‘당신이 어디에 있든지 삼성이 찾아갑니다(We will take care of you wherever you are)’라는 광고 동영상이 공개 40일 만에 유튜브 조회수 8400만건을 기록했다고 8일 밝혔다.이는 역대 인도 캠페인 사상 최다 조회수 기록이며 현재도 일간 조회수 100만 건 이상을 유지하고 있어 이달 중 조회수 1억 건을 돌파할 것으로 예상된다.유튜브 조회수 1억 건이 넘는 광고 영상은 전 세계적으로 1년에 3~4편에 불과하다.인도인의 마음을 사로잡은 이 광고는 약 4분 분량이다. 내용은 서비스 밴을 탄 삼성전자 엔지니어가 산비탈과 나무, 양떼가 막아서는 험한 길을 지나 맹아원에 도착해 그곳에서 맹아원 친구가 출연하는 TV 노래 오디션 프로그램을 보기 위해 기다리던 아이들을 위해 TV를 수리해 준다는 스토리다. 광고는 지난해 10월 삼성전자가 인도에서 출시한 ‘찾아가는 고객 서비스’의 가치를 전하기 위해 제작됐다.이 광고는 지난달 미국의 유력 광고전문지 애드위크(Adweek)가 ‘오늘의 광고(Ad of the Day)’로 선정하기도 했다.