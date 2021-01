수장은 김동현 넷마블 AI센터장

최성수 기자

[데일리한국 최성수 기자] 코웨이는 통합 IT 전담조직인 ‘DX(Digital Transformation)센터’를 신설하며 ‘뉴 코웨이(New Coway)’를 향한 디지털 혁신 본격화에 나선다고 22일 밝혔다.코웨이는 기존 IT부서를 DX센터로 확대 재편해 전방위적 IT 서비스 혁신에 주력한다. 빅데이터와 인공지능(AI)을 기반으로 비즈니스 전반의 디지털 전환을 추구하고 고객 가치를 극대화하기 위해서라는 게 코웨이의 설명이다.DX센터는 사물인터넷(IoT), AI 등 첨단기술을 접목한 제품 및 서비스 플랫폼을 구축하는 역할을 담당한다.코웨이는 올해 DX센터를 중심으로 사업구조의 전면적인 디지털 혁신을 이루고, 상품·서비스·조직문화 등 3대 혁신을 통해미래 경쟁력을 강화해나간다는 방침이다.이를 위해 AI, IoT, 빅데이터, 머신러닝, 클라우드 등 IT 전영역의 기술인력들을 적극적으로 영입할 계획이다.코웨이 DX센터의 초대 수장으로는 넷마블 AI센터장인 김동현 상무가 선임됐다. 넷마블의 IT 기술력을 긴밀히 접목시키며 양사간의 본격적인 시너지 창출에 나설 전망이다.김동현 코웨이 DX센터장은 “코웨이는 이제 첨단기술로 사용자 중심의 근본적 변화를 이루고 일상 속에 건강하고 편리한 삶의 가치를 더하기 위해 디지털 전환을 가속화해 나갈 것”이라며 “IT 인재들을 적극적으로 영입해 DX센터가 IT 혁신의 구심체로서 스마트홈 플랫폼 고도화는 물론 차별화된 제품 및 서비스 기반의 고객 만족 극대화도 이뤄낼 수 있도록 최선의 노력을 다할 계획”이라고 말했다.