'°Ë´ÜÆÄ¶ó°ï ¼¾Æ®·²ÆÄÅ©' 1¼øÀ§ Ã»¾à ¸¶°¨¡¦Æò±Õ 8.6 ´ë 1

9ÀÏ ±ÝÀ¶°áÁ¦¿ø¿¡ µû¸£¸é Àü³¯ µ¿¾ç°Ç¼³»ê¾÷°ú ¶óÀÎ°Ç¼³ÀÌ ÀÎÃµ±¤¿ª½Ã °Ë´Ü½Åµµ½Ã AA2ºí·Ï¿¡ Áþ´Â °Ë´ÜÆÄ¶ó°ï ¼¾Æ®·²ÆÄÅ©ÀÇ 1¼øÀ§ Ã»¾àÁ¢¼ö °á°ú 768°¡±¸(Æ¯º°°ø±Þ Á¦¿Ü) ¸ðÁý¿¡ °Ë´Ü½Åµµ½Ã ¿ª´ë ÃÖ´ë Ã»¾àÀÚ¼öÀÎ 6725¸íÀÌ ¸ô·Á 8.64´ë 1ÀÇ Æò±Õ Ã»¾à°æÀï·üÀ» ±â·ÏÇß´Ù.
Àü¿ë 84§³ ´ÜÀÏ¸éÀû, µÎ °¡Áö Å¸ÀÔÀ¸·Î ±¸¼ºµÈ °Ë´ÜÆÄ¶ó°ï ¼¾Æ®·²ÆÄÅ©´Â AÅ¸ÀÔÀÌ 333°¡±¸ ¸ðÁý¿¡ 4265¸íÀÌ Ã»¾àÇØ ±âÅ¸Áö¿ª ÃÖ°í °æÀï·ü 24.69 ´ë 1À» ±â·ÏÇß°í, BÅ¸ÀÔµµ ±âÅ¸Áö¿ª ÃÖ°í °æÀï·ü 10.8´ë 1ÀÇ °æÀï·üÀ» ³ªÅ¸³Â´Ù.
´çÃ·ÀÚ´Â ¿À´Â 15ÀÏ ¹ßÇ¥µÇ¸ç 28~30ÀÏ 3ÀÏ°£ Á¤´ç°è¾àÀÌ ÁøÇàµÈ´Ù.
°Ë´ÜÆÄ¶ó°ï ¼¾Æ®·²ÆÄÅ©´Â ÁöÇÏ 2Ãþ~Áö»ó 25Ãþ 12°³µ¿ 1122°¡±¸ ±Ô¸ð´Ù. ´ÜÁö´Â 2024³â °³Åë ¿¹Á¤µÈ ÀÎÃµÁöÇÏÃ¶ 1È£¼± °Ë´Ü¿¬Àå¼± ½Å¼³¿ªÀÌ ÀÎÁ¢ÇØ ÀÖ°í, ¿µ¾î¸¶À»°ú À¯¡¤ÃÊ¡¤Áß¡¤°í±³°¡ Á¢ÇØ ÀÖ´Ù.
¶ÇÇÑ, 5¸¸5696§³ÀÇ ´ëÇü ±Ù¸°°ø¿øÀÌ ¸Â´ê¾Æ ÀÖÀ¸¸ç ÀÎ±Ù¿¡´Â °è¾çÃµ ¼öº¯°ø¿ø°ú Áß½É »ó¾÷½Ã¼³ÀÌ À§Ä¡ÇØ ÀÖ´Ù.
3.3§³´ç Æò±Õ ºÐ¾ç°¡´Â 1247¸¸¿øÀ¸·Î °è¾à±ÝÀº 10%(5%+5% ºÐ³³)¸ç, Áßµµ±Ý(60%) ´ëÃâÀº ÀÌÀÚÈÄºÒÁ¦ ÇýÅÃÀ» Á¦°øÇÑ´Ù.
°Ë´ÜÆÄ¶ó°ï ¼¾Æ®·²ÆÄÅ© ºÐ¾ç °ü°èÀÚ´Â ¡°ÀÎÃµÁöÇÏÃ¶ 1È£¼± ¿ª¼¼±ÇÀÌ¸ç, ´ë±Ô¸ð ±Ù¸°°ø¿ø°ú ¿µ¾î¸¶À»ÀÌ ´ÜÁö¿Í ¸Â´ê¾Æ ÀÖ´Â °ø¼¼±Ç°ú ÇÐ¼¼±ÇÀ» ¸ðµÎ °®Ãá ÀÔÁö¡±¶ó¸ç ¡°½Ç¼ö¿äÀÚ´Â ¹°·Ð ¼öµµ±Ç ÅõÀÚÀÚµéµµ °ü½ÉÀ» º¸¿© ³ôÀº Ã»¾à °æÀï·ü·Î ÀÌ¾îÁ³´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.