  • »ê¾÷¡¤°Ç¼³ > ºÎµ¿»ê
  • '°Ë´ÜÆÄ¶ó°ï ¼¾Æ®·²ÆÄÅ©' 1¼øÀ§ Ã»¾à ¸¶°¨¡¦Æò±Õ 8.6 ´ë 1
  • ±âÀÚÀÌÁ¤¿ì ±âÀÚ jwlee@hankooki.com ½ÂÀÎ½Ã°£½ÂÀÎ 2020.01.09 14:32
ÇÁ¸°Æ® ±Û¾¾ÀÛ°Ô ±Û¾¾Å©°Ô kakaostory
  • °Ë´ÜÆÄ¶ó°ï ¼¾Æ®·²ÆÄÅ© Á¶°¨µµ. »çÁø=µ¿¾ç°Ç¼³»ê¾÷ Á¦°ø
[µ¥ÀÏ¸®ÇÑ±¹ ÀÌÁ¤¿ì ±âÀÚ] ¿ÃÇØ Ã¹ ºÐ¾ç´ÜÁö·Î °ü½ÉÀ» ¸ð¾Ò´ø µ¿¾ç°Ç¼³»ê¾÷°ú ¶óÀÎ°Ç¼³ÀÇ ¡®°Ë´ÜÆÄ¶ó°ï ¼¾Æ®·²ÆÄÅ©¡¯°¡ Æò±Õ 8.64 ´ë 1ÀÇ °æÀï·üÀ» ±â·ÏÇÏ¸ç 1¼øÀ§¿¡¼­ Ã»¾àÀ» ¸¶°¨Çß´Ù.

9ÀÏ ±ÝÀ¶°áÁ¦¿ø¿¡ µû¸£¸é Àü³¯ µ¿¾ç°Ç¼³»ê¾÷°ú ¶óÀÎ°Ç¼³ÀÌ ÀÎÃµ±¤¿ª½Ã °Ë´Ü½Åµµ½Ã AA2ºí·Ï¿¡ Áþ´Â °Ë´ÜÆÄ¶ó°ï ¼¾Æ®·²ÆÄÅ©ÀÇ 1¼øÀ§ Ã»¾àÁ¢¼ö °á°ú 768°¡±¸(Æ¯º°°ø±Þ Á¦¿Ü) ¸ðÁý¿¡ °Ë´Ü½Åµµ½Ã ¿ª´ë ÃÖ´ë Ã»¾àÀÚ¼öÀÎ 6725¸íÀÌ ¸ô·Á 8.64´ë 1ÀÇ Æò±Õ Ã»¾à°æÀï·üÀ» ±â·ÏÇß´Ù.

Àü¿ë 84§³ ´ÜÀÏ¸éÀû, µÎ °¡Áö Å¸ÀÔÀ¸·Î ±¸¼ºµÈ °Ë´ÜÆÄ¶ó°ï ¼¾Æ®·²ÆÄÅ©´Â AÅ¸ÀÔÀÌ 333°¡±¸ ¸ðÁý¿¡ 4265¸íÀÌ Ã»¾àÇØ ±âÅ¸Áö¿ª ÃÖ°í °æÀï·ü 24.69 ´ë 1À» ±â·ÏÇß°í, BÅ¸ÀÔµµ ±âÅ¸Áö¿ª ÃÖ°í °æÀï·ü 10.8´ë 1ÀÇ °æÀï·üÀ» ³ªÅ¸³Â´Ù.

´çÃ·ÀÚ´Â ¿À´Â 15ÀÏ ¹ßÇ¥µÇ¸ç 28~30ÀÏ 3ÀÏ°£ Á¤´ç°è¾àÀÌ ÁøÇàµÈ´Ù.

°Ë´ÜÆÄ¶ó°ï ¼¾Æ®·²ÆÄÅ©´Â ÁöÇÏ 2Ãþ~Áö»ó 25Ãþ 12°³µ¿ 1122°¡±¸ ±Ô¸ð´Ù. ´ÜÁö´Â 2024³â °³Åë ¿¹Á¤µÈ ÀÎÃµÁöÇÏÃ¶ 1È£¼± °Ë´Ü¿¬Àå¼± ½Å¼³¿ªÀÌ ÀÎÁ¢ÇØ ÀÖ°í, ¿µ¾î¸¶À»°ú À¯¡¤ÃÊ¡¤Áß¡¤°í±³°¡ Á¢ÇØ ÀÖ´Ù.

¶ÇÇÑ, 5¸¸5696§³ÀÇ ´ëÇü ±Ù¸°°ø¿øÀÌ ¸Â´ê¾Æ ÀÖÀ¸¸ç ÀÎ±Ù¿¡´Â °è¾çÃµ ¼öº¯°ø¿ø°ú Áß½É »ó¾÷½Ã¼³ÀÌ À§Ä¡ÇØ ÀÖ´Ù.

3.3§³´ç Æò±Õ ºÐ¾ç°¡´Â 1247¸¸¿øÀ¸·Î °è¾à±ÝÀº 10%(5%+5% ºÐ³³)¸ç, Áßµµ±Ý(60%) ´ëÃâÀº ÀÌÀÚÈÄºÒÁ¦ ÇýÅÃÀ» Á¦°øÇÑ´Ù.

°Ë´ÜÆÄ¶ó°ï ¼¾Æ®·²ÆÄÅ© ºÐ¾ç °ü°èÀÚ´Â ¡°ÀÎÃµÁöÇÏÃ¶ 1È£¼± ¿ª¼¼±ÇÀÌ¸ç, ´ë±Ô¸ð ±Ù¸°°ø¿ø°ú ¿µ¾î¸¶À»ÀÌ ´ÜÁö¿Í ¸Â´ê¾Æ ÀÖ´Â °ø¼¼±Ç°ú ÇÐ¼¼±ÇÀ» ¸ðµÎ °®Ãá ÀÔÁö¡±¶ó¸ç ¡°½Ç¼ö¿äÀÚ´Â ¹°·Ð ¼öµµ±Ç ÅõÀÚÀÚµéµµ °ü½ÉÀ» º¸¿© ³ôÀº Ã»¾à °æÀï·ü·Î ÀÌ¾îÁ³´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

±âÀÚ¼Ò°³ ÀÌÁ¤¿ì ±âÀÚ jwlee@hankooki.com ´Ù¸¥±â»çº¸±â
µ¥ÀÏ¸®ÇÑ±¹ ´º½º½ºÅÄµå
º» ±â»çÀÇ ÀúÀÛ±ÇÀº ÇÑ±¹¹Ìµð¾î³×Æ®¿öÅ©¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö
ÀÔ·Â½Ã°£ : 2020/01/09 14:32:34 ¼öÁ¤½Ã°£ : 2020/01/09 14:32:34

µ¥ÀÏ¸®ÇÑ±¹ Çìµå¶óÀÎ

ÇÑ±¹¾ÆÀÌ´åÄÄ Çìµå¶óÀÎ
=2019 °á»ê
ÀÌÀü

ÇöÀçÆäÀÌÁö´ÙÀ½ÆäÀÌÁö´ÙÀ½ÆäÀÌÁö

´ÙÀ½

Áö³­ Çìµå¶óÀÎ

ÀÌÀü

ÇöÀçÆäÀÌÁö´ÙÀ½ÆäÀÌÁö´ÙÀ½ÆäÀÌÁö

´ÙÀ½
AD

¿¬¿¹ ÅåÅå

AD
5È¸ ¿¬¼Ó ´ºÀÌ½ºÆ® 1À§ µî±Ø!!!
5È¸ ¿¬¼Ó ´ºÀÌ½ºÆ® 1À§ µî±Ø!!!
1.¸ó½ºÅ¸¿¢½º, ½Å±Ô ¾ÆÀÌµ¹ ±×·ì µî·Ï
2.ÆÒÄÉÀÌÅ©, ¾ÆÀÌµ¹·©Å· ½ÃÁð5 ÁøÇàÁß! ÆÒÅ¬·´ ´Ù±ÞÇÑ ¸ð½À~
3.À§³Ê, ÈÞ½Ä±â¶ó ±×·±°¡? »óÀ§±Ç ÁøÀÔ ½ÇÆÐ..

°ñÇÁÇÑ±¹