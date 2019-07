이정우 기자

[데일리한국 이정우 기자] 호반그룹은 자사의 계열사인 플랜에이치벤처스(이하 플랜에이치)가 한국무역협회와 함께 스타트업 오픈이노베이션을 진행했다고 24일 밝혔다.전날 코엑스에서 열린 행사에는 이동기 한국무역협회 혁신성장본부장, 김대헌 호반그룹 부사장, 원한경 플랜에이치 대표, 한국건설혁신 추진협의회(Korea Inno-Build Association, 이하 ‘KIBA’), 호반그룹 계열사 임직원, 스타트업 10개 관계자 등 100여명이 참석했다.이동기 한국무역협회 혁신성장본부장은 “대기업, 스타트업이 각자 노력하는 방식만으로는 글로벌 경쟁력을 키우는 일이 더욱 힘들어지고 있다”며 “스타트업과 대·중견기업 간 오픈이노베이션, 상생혁신 등을 통해 윈-윈(Win-Win) 해법을 찾을 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.이날 오픈이노베이션은 “스텝 업 위드 어스(Step up with US)- 차이, 공간에서 좁히다”라는 주제로 스타트업 10개사의 발표가 있었다.스타트업 회사들은 건물 에너지 절감, 드론과 AI를 접목한 안전점검, 사회적 약자를 위한 설비, 실내 공기질 개선 등을 제시했다.플랜에이치는 KIBA회원사인 GS건설, 호반건설, 한국종합기술, 공간종합건축사사무소, SKM의 산업전문가들과 함께 공동 연구개발, 투자, 기술 제휴 등 다양한 협업 방안을 모색했다.앞서 플랜에이치와 한국무역협회는 지난 17일 업무협약(MOU)를 체결하고 지속적인 오픈이노베이션을 통해 대기업과 스타트업이 상생하는 혁신 생태계 조성에 노력하고 있다.