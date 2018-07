[데일리한국 박준영 기자] 현대모비스가 16년 동안 국내 우수 AS 협력사와 대리점에 수박 11만통을 선물했다.현대모비스는 이달 말까지 현대·기아자동차용 AS 순정 부품을 적시에 공급, 고객 만족을 높이는 데 이바지한 협력사 250곳과 대리점 1300곳에 감사장과 함께 수박 1만통을 선물할 계획이라고 18일 밝혔다.앞서 현대모비스는 2003년부터 협력사와 대리점에 수박을 선물해왔다. 그동안 모두 11만통의 수박이 전달, 이는 인원으로 따지면 165만명 분이며, 무게로는 990톤에 이른다.현대모비스 측은 “원활한 AS부품 공급과 신속한 정비는 자동차 재구매에 중요한 역할을 한다”면서 “특히 대단위 AS 수요에 대응하기 위해선 관계사와 신뢰 협력이 필수적”이라고 전했다.현대모비스가 협력사 및 대리점과 함께 책임 공급하는 AS부품은 2001년 63만개에서 올해 7월 기준 320만개로 5배 가량 늘었다. 이 가운데 75%에 이르는 240만개는 단산부품(단종 생산된 차량의 부품)이다. 현대·기아차도 단산 차종만 129개(52%)에 이른다. 신차 출시와 함께 연간 20~30만개의 AS부품이 늘어나는 셈이다.이에 따라 현대모비스는 협력사에 금형비 지원을 해오고 있다. 또 대리점에는 경영컨설팅 등 상생프로그램을 진행, 경영 안정과 경쟁력 강화에 힘쓰고 있다.김대곤 현대모비스 구매지원담당 상무는 “AS부품을 차질없이 공급할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.