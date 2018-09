[데일리한국 김동영 기자] '2018 미스그랜드코리아(DMZ세계평화홍보대사)' 선발대회에 골프 퍼터 제작사인 ㈜씨엠모션이 공식 후원사로 나섰다.(주)씨엠모션은 초정밀 머시닝센터를 수제퍼터 제작공법에 적용, 대량생산이 아닌 개개인의 특성을 고려한 주문제작으로 최고급 퍼터를 생산하는 업체이다.수십 년간 프로골퍼들의 다양한 정보를 데이터로 활용해 최고의 퍼터를 개발 진행해 온 씨엠모션은 퍼터 브랜드인 SIX ANGLES(식스앵글스)의 브랜드를 런칭해 소비자를 만나고 있다.씨엠모션 양충모 대표이사는 "평화라는 최고의 의미와 높은 후보 수준을 가진 미스그랜드코리아가 더욱 발전하기를 바라며, 최고의 기술과 정성을 담는 SIX ANGLES(식스 앵글스) 퍼터가 대회 입상자들에게 어울린다고 생각해 함께 하기로 결정했다"고 소감을 밝혔다씨앰모션은 미스그랜드코리아와 업무협약 등을 통해 지속적으로 공동발전 방향을 찾겠다는 의지 피력과 함께 '2018 미스그랜드코리아(DMZ세계평화홍보대사)' 선발대회에서 수상한 입상들에게 SIX ANGLES(식스 앵글스) 퍼터를 전달했다.한편, '2018년 미스그랜드코리아' 선발대회에서 진(眞)으로 뽑힌 최민 양은 오는 10월 미얀마에서 '평화와 비폭력'을 모토로 전세계 80여개국 이상이 참가하는 미스그랜드 인터내셔널(miss grand international)대회의 한국대표로 참가할 예정이다.