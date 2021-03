정상명 기자

[순천(전남)=데일리한국 정상명 기자] 전남 순천시는 ‘2021 NEXPO in 순천’의 홍보 및 박람회 공식 SNS 채널(네이버 블로그) 활성화를 위하여 14일까지 NEX FLEX 이벤트를 추진한다.‘내 삶을 스마트하게 만드는 선물 NEXPO가 쏜다!’라는 주제로 추진되는 이번 이벤트는 박람회 공식 SNS 채널 중 네이버 블로그를 통해 진행될 예정이다.참여방법은 오는 14일까지 NEXPO에서 보고 싶거나 체험하고 싶은 기술을 박람회 포스터와 함께 개인 블로그에 포스팅하고 게시글에 참여완료 댓글을 남긴 후 개인정보동의 URL에 참여하면 된다.시는 이벤트 참여자 중 심사를 통해 당첨자를 선정해 당첨자 18명에게 준비된 3개 상품 중 선택한 상품을 발송할 예정이다.시는 ‘2021 NEXPO in 순천’공식 SNS 채널로 네이버 블로그, 페이스북, 인스타그램을 박람회 종료시기인 10월까지 운영할 계획이며, 지금까지 1차 이벤트(오픈이벤트)와 2차 이벤트(일정 변경 홍보 이벤트)를 진행하였다.순천시 관계자는 “이벤트에 많은 시민들이 참여하여 박람회에 보고싶거나 체험하고 싶은 기술들을 남겨주시길 바란다.”며 “앞으로도 ‘2021 NEXPO in 순천’홍보를 위한 이벤트를 지속 추진할 예정이니 많은 관심을 부탁드린다.”고 말했다.한편, 5월 5일 개최 예정이었던 ‘2021 NEXPO in 순천’은 코로나19 확산방지를 위해 개최일정을 연기하여 10월 16일부터 20일까지 순천만 잡월드 일원에서 개최된다.