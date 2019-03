메트로시티의 새로운 트렌드 제안… 19FW 패션쇼&파티 개최

신영선 기자

이탈리아 토탈 패션&라이프스타일 브랜드 메트로시티(METROCITY)가 오는 22일 오후 7시 30분부터 11시 30분까지 더 라움에서 'I AM WHO I AM'라는 콘셉트로 19FW 패션쇼&파티를 진행한다.'I AM WHO I AM'이라는 콘셉트는 자신의 모습 있는 그대로를 사랑하며, 언제 어디서나 당당하고 매력적인 ‘나’를 표현한다는 의미를 담고 있다. 메트로시티의 19FW 컬렉션 콘셉트다. 메트로시티는 패션쇼를 통해 새로운 트렌드를 제안할 예정이다.메트로시티 엠버서더로 활동 중인 '케이트 모스'가 참석할 예정이라 기대를 모으고 있다. 국내외 셀럽, 인플루언서, 프레스, 해외바이어 등도 참석한다.레전드 모델이자 스타일 아이콘인 케이트 모스는 메트로시티 엠버서더로서 인터뷰&메트로시티 라운지 매장을 방문하고, 패션쇼에 참석하는 등의 내한 일정을 소화하게 된다.패션쇼가 끝나면 오후 9시부터 애프터 파티가 시작된다. DJ 공연, 퍼포먼스, 프로모션, 칵테일&케이터링 파티 등 다양한 행사와 함께 샤이니 태민, 마미손의 공연도 준비되어 있다.메트로시티 관계자는 "이번 패션쇼&파티는 제니하우스, 미미미와의 협업으로 진행돼 더욱 높은 퀄리티를 기대할 수 있을 것"이라며 "메트로시티가 소개하는 19FW 트렌드를 한눈에 볼 수 있는 이번 행사에 많은 관심 바란다"고 말했다.메트로시티는 오는 3월 17일까지 메트로시티 공식 인스타그램에서 애프터파티 초대권 증정 이벤트를 진행하고 있다.