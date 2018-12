동효정 기자

[데일리한국 동효정 기자] 특급호텔은 12월 크리스마스와 연말이 되면 ‘호캉스’ 고객들의 ‘성지’가 된다. 휴식은 물론 여행까지 즐길 수 있는 국내 호텔들의 이색 패키지를 소개한다.롯데시티호텔은 올해 행운이 따라오는 크리스마스& 연말 시즌 패키지를 선보인다. 롯데시티호텔의 ‘기프트 오브 크리스마스(Gift of Christmas)’ 패키지는 12월 20일부터 내년 1월 1일까지 투숙 가능하다. 기본 객실 1박, 무료 와인 1병으로 구성된 이 패키지는 아가타 귀걸이, 러쉬 입욕제, 불가리 향수 미니어처 3종 세트 등의 상품이 랜덤으로 들어간 럭키박스를 제공한다.서울 소재 롯데시티호텔 네 곳(마포, 김포공항, 구로, 명동) 이외에 롯데시티호텔대전과 롯데시티호텔제주에서도 동일한 상품을 이용할 수 있으며, 가격은 14만원부터다.롯데시티호텔울산에서는 실속 있는 ‘크리스마스 인 더 시티(Christmas in the City)’ 패키지를 이용할 수 있다. 스탠다드 객실 1박, 캐시비 카드 1만원권과 스타벅스 기프트 카드 1만원권을 11만원부터 제공한다. 12월 21일부터 28일까지 체크인이 가능하다. 상기 패키지 모두 날짜별 요금 및 세부 상품은 상이할 수 있으며, 세금은 별도다.서울신라호텔은 연말 및 크리스마스를 맞아 ‘윈터 원더랜드’ 패키지와 ‘크리스마스 원더랜드’ 패키지를 각각 선보인다.유명인의 결혼식 장소로 유명한 영빈관은 크리스마스 트리와 화려한 조명으로 꾸며진 ‘크리스마스 파티’ 장소로, 호텔 최고층에 위치해 야경이 한 눈에 들어오는 ‘더 이그제큐티브 라운지’는 ‘와인 파티 공간’으로 탈바꿈한다.‘크리스마스 원더랜드 파티’에서는 연말에 어울리는 와인 10종과 와인에 곁들이기 좋은 마리아주 안주가 뷔페식으로 제공되며, 화려하게 꾸며진 크리스마스 장식과 라이브로 연주되는 캐럴과 함께 호텔에서의 럭셔리한 파티를 경험할 수 있다.이그제큐티브 객실 타입을 선택하는 고객들은 ‘더 이그제큐티브 라운지’ 혜택이 추가된다. ‘더 이그제큐티브 라운지’는 남산의 풍경과 도시의 전경이 그림처럼 펼쳐지는 공간으로, 신속한 체크인과 체크아웃 서비스가 제공된다. 여기에 조식, 라이트 스낵, 애프터눈 티, 해피 아워와 같은 하루 4번 다이닝 서비스를 즐길 수있다.‘윈터 원더랜드(Winter Wonderland)’는 최고층에 위치한 ‘더 이그제큐티브 라운지’에서의 분위기 있는 연말 파티를 포함한 패키지다. 고급스러운 펜트하우스 분위기의 ‘더 이그제큐티브 라운지’는 통유리를 통해 화려한 도심 야경이 그림처럼 펼쳐지는 특별한 공간이다.‘윈터 원더랜드 파티’는 ‘더 이그제큐티브 라운지’에서 밤 11시부터 새벽 1시까지 진행되는 와인너리 콘셉트의 파티로, 다채롭게 준비되는 와인과 마리아주 안주를 자유롭게 즐길 수 있다. 깊어가는 겨울 밤, 비브라폰, 플루겔혼, 그리고 아코디언 등 4중주가 다양한 선율로 그려내는 크리스마스 캐럴과 재즈를 감상하며 낭만적인 시간을 즐길 수 있다.켄트호텔 광안리는 크리스마스 및 연말 시즌을 앞두고 여성 3인 고객을 위한 스위트 객실 전용 패키지 ‘레이디스 파티 패키지’를 12월 31일까지 선보인다.이번 패키지는 3인 여성 고객을 위한 스위트 객실 전용 상품으로 파티를 계획하고 있는 이들을 위해 기획됐다. 별도의 준비 없이 크리스마스 및 한 해를 마무리하며 화려한 파티를 즐길 수 있도록 파티 용품 및 파티 음식까지 모두 준비했다.특별하고 재미있게 소중한 추억을 쌓고 싶어하는 고객을 위해 파티에 필요한 파티 프롭스 대여 서비스 및 객실 내에서 즐길 수 있도록 3단 트레이에 디저트 핑거푸드와 스파클링 와인 1병을 제공한다. 객실을 파티 가랜드 및 풍선으로 장식했다.레이디스 파티 패키지는 △스위트 객실 1박, △애슐리 조식 3인, △디저트 핑거푸드 및 스파클링 와인 1병, △파티 프롭스 대여, △객실 내 파티 가랜드 및 풍선 장식, △객실 내 미니바 무료, △필로우 오더 서비스로 구성됐다.켄싱턴 제주 호텔에서는 여행의 시작부터 끝까지 품격 있는 서비스와 스위트 객실에서 여유로운 휴식을 즐길 수 있는 ‘럭셔리 스위트 패키지’를 선보인다. 특히, 2019년 1월31일까지 그랜드 디럭스 룸 투숙 고객에 한해 최대 15% 할인 혜택과 1인 인원추가 비용 & 엑스트라 베드 1개가 무료로 제공이 되는 ‘그랜드 패밀리 이벤트’를 선보인다.럭셔리 스위트 패키지는 그랜드 디럭스 또는 마린 스위트에서 럭셔리한 휴식과 함께 여유로운 휴가를 즐길 수 있으며, 뷔페 레스토랑 ‘라올레’는 물론 제주의 신선한 재료를 이용하여 만든 제주 한식 퀴진 ‘돌미롱’의 정식, 여유롭고 품격 있는 브런치를 즐길 수 있는 이탈리안 퀴진 ‘하늘오름’ 중 아침이나 점심으로 선택 가능하다.추운 겨울에도 따뜻한 온수풀 루프탑 ‘스카이피니티 풀’에서 제주의 푸른 바다와 하늘을 만끽 할 수 있으며, 투명 이글루 바로 제작된 ‘360도 이글루 바’에서는 낮에는 럭셔리 한 휴식을, 밤에는 쏟아지는 별빛을 투명 이글루 바에서 감상하며 특별한 겨울 휴가를 즐길 수 있다.다가오는 겨울 방학을 맞아 자녀들을 위해 도심 속 특별한 가족 여행을 계획한다면, 노보텔 앰배서더 서울 강남의 ‘어린왕자와 함께하는 겨울이야기(Winter story with the little Prince)’ 패키지를 주목해보자.스탠다드 객실에서의 편안한 1박과 노보텔 강남에서 단독 제작한 어린왕자 아트램프를 포함한 다양한 어린왕자 웰컴 기프트, 호텔 레스토랑 20% 할인, 체크아웃 시 제공 되는 서프라이즈 선물 등으로 구성됐다. 5만5000원(세금 포함) 추가 시 더 스퀘어 성인 2인 조식 혜택과 16세 미만 자녀 2인 조식 혜택 이용 가능하다. 뿐만 아니라,피트니스 및 온수 풀 실내 수영장 혜택까지 제공돼 멀리 가지 않고 가까운 도심 속에서 겨울을 느끼며 힐링이 가능하다.대림의 호텔 브랜드 메종글래드 제주에서는 ‘굿나잇 산타’ 패키지를 2018년 12월 21일부터 25일까지매일 선착순 10팀 한정으로 선보인다.편안한 베딩 시스템을 자랑하는 객실에서 1박, 제주의 맛집으로 정평이 나 있는 프리미엄 뷔페 ‘삼다정’의 조식 뷔페, 프리미엄 키즈 카페 릴리펏 이용권이 제공된다. 아이에게 특별한 크리스마스를 선물할 수 있는 굿나잇 산타 이벤트, 아이와 꼭 가봐야 할 제주도 지도 1개, 크리스마스 추억을 오래 간직할 수 있도록 후지필름의 그랩픽 쿠폰, 메종글래드 제주 부대업장 최대 40%할인 제공되는 할인권이 제공된다. 특히, 2박 이상 투숙 시, 프리미엄 객실 선착순 무료 업그레이드와 함께 100년 전통 중화요리 전문점 ‘아서원2910’의 5만원 식사권(투숙 중 1회)도 제공된다.그랜드 하얏트 인천은 어린 자녀를 데리고 가족 여행을 하기에 안성맞춤인 윈터 패키지 ‘브릭 월드’패키지를 선보인다. 본 패키지에는 레고 에듀케이션과 함께 마련된 `브릭 존’ 무료 이용이 포함된다. 닌텐도 플레이 존, 어린이 수영장과 연결된 야외 놀이터 등 다양한 부대 시설도 무료로 이용할 수 있다.특히, 크리스마스 기간 투숙 시 특별 매직 쇼도 관람할 수 있다. 패키지는 펀 옵션과 풀 옵션 2가지의 옵션으로 구성되어 있는데, 펀 옵션은 객실 1박과 성인 2인 조식 뷔페, 그리고 브릭 존, 닌텐도 플레이 존 이용을 포함한다. 풀 옵션은 펀 옵션의 모든 혜택에 성인 2인 석식 뷔페가 추가된다. 펀 옵션과 풀옵션 모두 12세 이하 동반 자녀 2인까지는 조식 또는 석식이 무료로 제공된다.WE호텔 제주는 내년 2월 28일까지 낭만적 제주 여행에 미적 즐거움을 더한 로맨틱 윈터 세트를 선보인다. 로맨틱 윈터 세트는 안티파스토와 칵테일 2잔 그리고 제주 해산물 파에야를 2인 기준으로 제공한다.이탈리아식 안티파스토와 WE 칵테일 2잔과 함께 제주 해산물인 소라, 전복, 새우, 조개, 한치를 곁들인 스페인식 파에야를 즐길 수 있다. 로맨틱 윈터 세트는 로비 라운지 아잘리아에서 아름다운 라이브 피아노 공연과 함께 즐길 수 있다.객실 패키지인 ‘로맨틱 겨울 패키지 I’을 이용하면 아잘리아에서의 로맨틱 윈터 세트 2인을 무료로 즐길 수 있으며 슈페리어룸 1박, 다채 레스토랑에서의 자연주의 웰빙 조식 2인, 사우나 2인 무료, 실내수영장, 피트니스, 야외 자쿠지, 야외 건식사우나 그리고 원시림을 자연 그대로 즐길 수 있도록 조성한 힐링포레스트 프로그램을 체험할 수 있다.