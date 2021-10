신영선 기자

방탄소년단 지민의 생일을 맞아 온라인이 뜨겁다.지민의 국내 대형 팬 베이스 올포지민코리아는 지민의 생일을 축하하며 생일 당일 10월 13일 트위터 피드 광고를 진행, 이 배너를 클릭하면 지민과 관련한 영상들로 구성된 유튜브 플레이 리스트로 이동, 다양한 지민의 노래와 무대를 감상할 수 있다.같은 날 13일 카카오톡 채팅 탭 상단바 배너 광고와 인스타그램 스토리 광고가 예정되어 있어 시장 경제까지 활성화시키며 전국을 들썩이게 하는 건대 커먼그라운드 등의 오프라인 축제와 함께 온라인 소셜 미디어를 장악한다. 인스타그램에서는 약 20여개 육박하는 광고 응원으로 지민을 축하한다.브라질 팬 베이스는 각 앨범에서 전 세계 팬들의 독보적 사랑을 받고 있는 지민의 솔로곡 라이(Lie)와 세렌디피티(Serendipity), 필터(Filter)의 세 버전으로 남미 지역 인스타그램 광고를 기획, 지민의 생일 10월 13일에서 영감을 얻어 11일 10시 13분부터 14일 10시 13분까지 진행된다.맥시코 팬 베이스는 10월 9일부터 14일까지 유튜브 광고를, 국내 팬 베이스는 10일부터 14일까지 1020세대 인기 카메라 어플 '스노우'를 통해 지민의 생일 기념 개인 필터를 선보여 특히 MZ세대 팬층으로부터 매우 큰 호응을 얻고 있다.이외에도 미국, 일본, 중국, 베트남, 홍콩, 태국, 인도네시아 등 다양한 나라에서 SNS 서포트를 통해 지민의 생일을 축하하고 있다.평소 '소셜 미디어 제왕'으로 불리며 온라인상에서 막강한 영향력을 발휘하는 지민은 지난 2019년 카카오톡 배너를 통해 생일 축하를 받은 최초의 연예인으로서 팬들 또한 꾸준한 온라인 서포트를 진행하며 '짐토버'(Jimin+October) 축제를 즐기고 있다.한편, 방탄소년단은 미국 LA에서 'BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지 - LA'(BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA) 오프라인 공연을 개최한다.공연은 오는 11월 27~28일, 12월 1~2일 4차례에 걸쳐 미국 로스앤젤레스의 소파이 스타디움에서 열릴 예정이다.방탄소년단의 오프라인 공연은 지난 2019년 서울에서 펼쳐진 '2019 BTS 월드 투어 러브 유어셀프: 스피크 유어셀프 더 파이널'(BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF THE FINAL) 이후 2년 만이다.