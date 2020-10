데일리한국 김현아 기자

'가짜사나이2' 로건 교관의 아내가 유산했다. 이근 대위도 이에 위로를 건넸다.20일 무사트 측은 "최근 악성 댓글 및 허위사실 유포 등으로 인해 가짜사나이 로건 교관님의 아내분께서 극심한 스트레스에 시달리시던 중 뱃속의 소중한 생명을 하늘로 보내게 됐다"고 밝혔다.이어 "원인을 제공한 모든 당사자를 엄중히 처벌 받도록 할 것이며 MUSAT 및 관련자들에 대한 허위 사실 유포 및 유언비어에 대하여도 강경히 대응할 것"이라고 전했다.동료 이근 대위는 같은날 인스타그램을 통해 "THE ONLY EASY DAY WAS YESTERDAY 로건 힘내라"라는 글과 함께 과거 모습을 담은 인증 사진을 공개하기도 했다.한편, 최근 유튜버 정배우는 로건과 정은주 등이 퇴폐업소에 출입하며 문란한 생활을 했다는 취지의 주장으로 방송을 진행한 바 있다.