김현아 기자

그룹 블랙핑크의 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That) 뮤직비디오가 유튜브에서 4억뷰를 돌파하며 또 다른 신기록을 작성했다.9일 YG엔터테인먼트에 따르면 지난 8일 오후 10시 52분께 블랙핑크의 첫 정규앨범 선공개 타이틀 '하우 유 라이크 댓' 뮤직비디오 조회수가 4억회를 넘었다.지난 6월 26일 오후 6시 유튜브에 공개된 지 43일 만에 4억뷰를 돌파하면서 역대 K팝 뮤직비디오 가운데 최단 시간 4억뷰 돌파라는 신기록을 세웠다. 종전 기록 역시 블랙핑크의 '킬 디스 러브'(63일)로 '하우 유 라이크 댓'은 이를 20일 앞당겼다.'하우 유 라이크 댓'의 신기록 작성은 출발부터 예견됐다. 공개된 지 약 32시간 만에 1억뷰를 넘었고, 7일 만에 2억뷰, 21일 만에 3억뷰를 달성하며 K팝 유튜브 뮤직비디오 최단 신기록을 냈다. 안무 영상 역시 2억뷰를 눈앞에 두고 있어 기록 행진은 계속 이어질 예정이다.블랙핑크의 공식 유튜브 채널 구독자 수 또한 빠르게 늘고 있다.12억뷰를 돌파한 '뚜두뚜두' 뮤직비디오를 포함 총 20편의 억대뷰 영상을 보유한 블랙핑크의 유튜브 채널 구독자 수는 최근 연일 약 10만명씩 증가하고 있다. '하우 유 라이크 댓' 발표 이후 약 610만명이 증가해 현재 4350만명을 넘어서며 K팝 아티스트 단일 채널 최대 규모를 보이고 있다.이는 아리아나 그란데, 테일러 스위프트, 케이티 페리, 리아나 등 세계적인 유명 팝스타들보다도 많은 수치로, 전 세계 여성 아티스트 1위를 기록 중이다.한편 데뷔 4주년을 맞은 블랙핑크는 오는 28일 두 번째 신곡을 공개할 예정이며 10월 2일 첫 정규앨범을 발표한다.