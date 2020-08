신영선 기자

그룹 러블리즈(Lovelyz)가 완전체로 컴백한다.소속사 울림엔터테인먼트는 3일 "러블리즈가 오는 9월 초 팬들 곁으로 돌아온다"며 러블리즈 컴백 소식을 전했다. 지난해 5월 미니 6집 '원스 어폰 어 타임(Once upon a time)' 활동 이후 1년 4개월 만의 컴백이다.러블리즈는 그동안 다채로운 콘텐츠로 팬들과 꾸준히 소통을 이어왔다. 류수정은 데뷔 후 첫 솔로 앨범 ‘타이거 아이즈(Tiger Eyes)’를 발매하고 활동을 성공적으로 마쳤고, 케이는 가수 임슬옹과 듀엣곡 ‘여자사람 친구’를 공개하며 개인 음악 활동을 선보였다.또한 리얼리티 프로그램 ‘러블리즈 다이어리 별책부록’을 통해 팬들의 웃음을 자아냈고, 지애는 네이버 NOW. ‘어벤걸스’, SBS 파워FM ‘배성재의 텐’ 진행, 미주와 예인은 각각 웹예능 ‘미주픽츄’, SBS ‘정글의 법칙 in 코론’ 등 각종 예능 프로그램 출연으로 팬들과 소통했다.울림엔터테인먼트 관계자는 “러블리즈의 이번 컴백에 심혈을 기울였다. 기존의 모습과는 색다른 모습을 기대해도 좋다”라고 전했다.