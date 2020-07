김현아 기자

'유희열의 스케치북' 전소미가 신곡에 대해 설명했다.31일 방송된 KBS 2TV '유희열의 스케치북'에는 신곡 'What You Waiting For'로 돌아온 가수 전소미가 출연했다.이날 전소미는 'What You Waiting For'에 대해 "스무살이 됐으니까 사랑을 기다리는 화끈한 소녀의 마음을 대변한 노래다. 당당하면서 멋있는 여성의 이야기를 담았다"고 소개했다.이어 "가사가 좀 화끈하다. 두 가지 의미로 해석할 수 있다. 한 가지는 어장관리를 하는 남자한테 하는 말이다. '나같이 괜찮은 여자가 있는데 너 뭘 기다려?'가 될 수도 있고, 또 다른 한 가지는 저 스스로에게 '네가 하고 싶은 걸 이뤄내고 달려가라'고 말하는 것이기도 하다"고 설명해 눈길을 모았다.