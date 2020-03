이솔 기자

[데일리한국 이솔 기자] 가수 박효신이 기부 행렬에 동참했다.지난달 29일 박효신은 사랑의 열매 사회복지공동모금회에 코로나19 확산 방지 및 피해 지원을 위해 1억 원을 기부했다.박효신은 "코로나19로 점점 늘어나는 너무나 큰 피해 소식에 힘을 보태고 싶다"고 전했다.그러면서 "감염으로부터 안전하게 취약계층을 보호하고 생계에 위협을 받는 저소득층의 피해 극복에 조금이나마 도움이 되기를 간절히 바라며, 치료에 힘써주고 계시는 의료진에게도 힘을 드리고 싶다"고 덧붙였다.한편, 최근 박효신은 뮤지컬 배우로도 활발히 활동 중이며, 지난해에는 '박효신 LIVE 2019 LOVERS : where is your love' 콘서트를 성황리에 마쳤다.