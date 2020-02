천현빈 기자

그룹 방탄소년단이 미국 빌보드 차트에서 새로운 기록을 썼다.19일(현지시간) 미국 빌보드 최신 차트에 의하면 방탄소년단이 2018년 8월 발매한 LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’가 메인 앨범 차트인 ‘빌보드 200’에서 166위를 기록하고 있다. 지난주보다 열 계단 올라간 순위다.이 음반은 ‘월드 앨범’ 1위, ‘인디펜던트 앨범’ 17위에도 오르며 차트 상위권에 자리했다. 다른 음반인 ‘MAP OF THE SOUL : PERSONA’, ‘YOU NEVER WALK ALONE’, ‘BTS WORLD OST’, LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’, LOVE YOURSELF 承 ‘Her’ 등이 모두 순위권에 올랐다.방탄소년단은 ‘소셜 50’ 차트에서 계속 1위를 유지하고 있다. 방탄소년단은 2월 8일자 차트에서 164번째 1위를 기록하며 최장 기록을 이미 달성했다. 현재 통산 166번 1위를 기록하며 유례없는 질주를 이어 나가고 있다.한편 방탄소년단은 오는 21일 오후 6시 네 번째 정규 앨범인 ‘맵 오브 더 소울:7(MAP OF THE SOUL : 7)’과 타이틀곡 ‘온(ON)’의 키네틱 매니페스토 필름(Kinetic Manifesto Film : Come Prima performed by BTS for Lead Single)을 발매한다.