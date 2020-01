김현아 기자

래퍼 씨잼이 인스타그램에 여자친구와의 사진을 공개했다.씨잼은 20일 자신의 인스타그램에 "넌 도움이 필요하고 나는 네가 필요해"(You need help and i need you)란 영문을 올렸다.그러면서 한 여성과 함께 찍은 여러 장의 사진과 영상을 공개했다. 사진에서 씨잼은 긴 생머리의 한 여성과 나란히 앉아 크게 웃고 있다.영상에서는 자신의 귓속말을 듣다 여성이 가슴을 주먹으로 때리자 재밌다는 듯 웃고 있는 씨잼의 모습이 담겼다.그는 지난 9일 인스타그램에 의문의 여성을 찍은 사진을 올린 바 있다. 한 팬이 "여자친구분이 졸라서 올린 거냐"고 묻자 '그렇다'는 의미의 "ㅇㅇ"이란 댓글을 달았다.한편 씨잼은 지난 2018년 대마초 흡연 혐의로 법원에서 징역 1년 6월에 집행유예 2년을 선고받았다. 또 보호관찰, 사회봉사 80시간, 약물치료 강의 40시간 이수, 1645만원 추징 등의 명령을 받았다.