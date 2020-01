김현아 기자

모델 겸 배우 김진경이 가수 크루셜스타와 결별했다.16일 김진경 소속사 에스팀엔터테인먼트는 "김진경과 크루셜스타가 최근 결별했다"고 밝혔다.크루셜스타 측도 "좋은 동료 사이로 돌아갔다"고 결별을 인정했다.앞서 두 사람은 만난 지 1년이 된 지난해 5월 열애 사실을 인정했다. 8살 나이 차이를 극복하고 공개 연인이 된 두 사람은 결국 교제 2년 만에 결별을 맞게 됐다.한편 김진경은 온스타일 '도전 수퍼모델코리아 시즌3' 출신의 모델로 '우리 결혼했어요' '정글의 법칙' 등 예능프로그램에 출연했다. 또 웹드라마 '두부의 의인화', KBS2 '퍼퓸' 등의 드라마에서 연기활동을 펼쳤다.크루셜스타는 지난 2010년 디지털싱글 'Catch Me If U Can'으로 솔로 데뷔해 '거짓말이라도 해줘' 'can i love again?' 'Tonight' 등의 곡으로 활동했다.