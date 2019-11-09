'»ç±³-¶©½ºÀÇ ÀÌÇØ'¿¡ È£Æò ½ñ¾ÆÁø ÀÌÀ¯?¡¦¾Æ½ÎÀÇ 'ÄÞÇÃ·º½º ±Øº¹±â'

8ÀÏ ¹ã ¹æ¼ÛµÈ KBS2 'µå¶ó¸¶½ºÆä¼È 2019'ÀÇ ÀÏ°ö¹øÂ° ÀÛÇ° '»ç±³-¶©½ºÀÇ ÀÌÇØ'´Â Å« Å°°¡ °í¹ÎÀÎ ¾Æ½Î(¾Æ¿ô»çÀÌ´õ) ´ëÇÐ»ý ¼öÁö(½ÅµµÇö)¿Í ¹Ý´ë·Î ÀÛÀº Å°°¡ ÄÞÇÃ·º½ºÀÎ º´Çö(¾È½Â±Õ)ÀÌ ±³¾ç¼ö¾÷ '»ç±³-¶©½ºÀÇ ÀÌÇØ'¿¡¼ ¸¸³ª ÆÄÆ®³Ê°¡ µÇ¸é¼ ¹ú¾îÁö´Â ÀÌ¾ß±â¸¦ ±×·È´Ù.
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