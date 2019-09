김현아 기자

JYP엔터테인먼트와 결별한 가수 박지민이 퇴사 후 행복한 근황을 전했다.박지민은 19일 자신의 인스타그램에 "It's all about love in the end"란 글과 함께 메이크업을 한 자신의 얼굴 사진을 올렸다.완벽한 메이크업에 호피무늬 니트를 입은 박지민은 특히 강렬한 형광 초록 네일로 눈길을 끌었다.박지민의 퇴사 근황에 전 세계 팬들은 "귀여워요" "천사다" "왜 이렇게 예쁜 거야" 등 각국 언어로 박지민을 칭찬하는 댓글을 달았다.박지민은 다음날인 20일에는 바닷가에서 놀고 있는 아이들의 모습을 담은 동영상과 함께 "너무 귀엽게 놀길래 누나가 몰래 찍었어. 미안해. 이번 2019년 하반기는 정말 좋은 일들만 가득해서 행복하다"란 글을 올렸다.앞서 JYP엔터테인먼트는 지난달 29일 박지민과의 전속 계약 만료 사실을 알렸다. 회사 측은 "당사와 지민은 상호 간 여러 차례에 걸친 논의를 통해 오는 8월 31일부로 전속 계약을 종료하기로 합의했다"며 "오랜 기간 JYP와의 신뢰를 바탕으로 멋진 싱어송라이터로서 성장해 준 지민 그리고 그 성장을 지켜봐 주시며 꾸준한 사랑 보내주신 모든 팬분들께도 진심으로 감사 인사를 전한다"고 밝혔다.