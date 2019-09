이솔 기자

[데일리한국 이솔 기자] 배우 문근영이 독도캠페인을 홍보했다.15일 문근영은 자신의 인스타그램에 "'DO YOU KNOW?' 독도캠페인과 함께합니다!! 독도는 우리 땅!!"이라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.공개된 사진 속에는 독도캠페인 후드티셔츠를 입고 포즈를 취하고 있는 문근영의 모습이 담겼다. 특히 문근영의 따뜻한 마음씨만큼이나 아름다운 미모가 시선을 사로잡는다.한편, 문근영은 오는 10월 21일 첫 방송되는 tvN 새 월화드라마 '유령을 잡아라'에 출연한다.