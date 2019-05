신영선 기자

그룹 위너 송민호가 tvN '강식당2' 비하인드 스토리를 밝혔다.위너는 15일 네이버 V라이브를 통해 'WINNER 'WE' COUNTDOWN LIVE - IN OUR ROOM'을 진행했다.이날 강승윤이 근황을 묻자 송민호는 "최근 '강식당2'를 촬영했다"고 답했다.송민호는 이어 "식당에서 그냥 미친 듯이 일했다. 정말 일하러 갔다"고 말했다.그러면서도 "열심히 일하고 재미있는 추억을 많이 만들었다. 여러가지 일들이 있었다"며 "기대해 달라"고 덧붙였다.한편 tvN '강식당2'는 오는 31일 첫 방송된다.