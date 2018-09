이슈팀 기자

배우 타이사 파미가가 여신 포스를 뿜어내 이목을 끌고 있다.타이사 파미가는 과거 자신의 SNS에 '24. More love. More compassion. More kindness' 라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.사진 속 그는 강아지를 안고 행복한 표정으로 웃으며 카메라를 응시하고 있어 네티즌들의 시선을 사로잡았다.한편 그는 영화 '더 넌'에서 아이린 수녀 역을 맡아 화제를 모은 바 있다.