그룹 위너와 박진영이 26일 방송을 앞둔 SBS '파티피플'에서 만난다.특히 SBS 'K팝스타' 시즌1의 TOP4 출신 이승훈과 박진영의 재회가 기대를 모은다.'K팝스타'에서 이승훈의 춤실력을 보고 극찬했던 박진영은 오랜만에 이승훈에게 댄스 실력을 보여달라고 요청했고 이에 이승훈은 밴드연주에 맞춰 즉석에서 프리스타일 댄스를 선보여 감탄을 자아내게 했다는 후문이다.위너의 신곡 'LOVE ME LOVE ME'의 무대도 화제를 모을 전망이다.YG 엔터테인먼트의 수장 양현석이 변경한 지금의 킬링파트 안무와 달리 전신을 사용해 커다란 하트를 만드는 위너 버전의 'LOVE ME LOVE ME' 오리지널 안무가 방송에서 최초 공개된다.이에 두 가지 버전 안무를 모두 본 박진영은 ‘파티피플’ 방송 한정판으로 오리지널 버전 'LOVE ME LOVE ME' 안무 무대를 요청했다. 과연 박진영의 취향을 100% 저격했다는 위너의 오리지널 'LOVE ME LOVE ME'는 어떤 모습일지 흥미롭다.한편 '파티피플'은 MC 박진영 특유의 개성이 잘 드러나는 토크와 무대로 시청자들의 호응을 얻고 동시간대 음악 방송 시청률 1위를 기록하며 순항중이다. 위너가 출연하는 이번주 '파티피플' 은 26일 밤 12시 15분 SBS에서 방송된다.