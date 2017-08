축구선수 조하트가 화제를 모으고 있는 가운데 공개한 사진에도 관심이 집중되고 있다.조하트는 최근 자신의 인스타그램에 "on route to the next adventure #kaammoonnnn"라는 글과 함께 한 장의 셀카 사진을 게재했다.사진 속 조하트는 조각같은 외모와 훈훈한 비주얼을 자랑하며 카메라를 응시하고 있는 모습이다.한편 조하트는 웨스트햄 유나이티드 FC에 소속되어 있다.