그룹 위키미키가 '인기가요'에서 데뷔 무대를 공개했다.13일 오후 방송된 SBS '인기가요'에는 위키미키가 출연해 데뷔곡 'I don't like your Girlfriend'를 통해 데뷔 무대를 가졌다.이날 위키미키는 탄탄한 가창력과 많은 연습량이 느껴지는 군무와 화려한 퍼포먼스로 'I don't like your Girlfriend' 무대를 꾸몄다.'I don't like your Girlfriend'는 한 소녀가 자신이 좋아하는 소년이 다른 여자 친구들보다는 자신과 조금 더 친하게 지냈으면 하는 솔직한 바램과 질투를 표현한 가사에 위키미키만의 틴크러쉬 매력이 돋보이는 에너지 넘치는 걸스 퓨쳐 힙합(Future Hiphop) 장르의 곡이다.한편 이날 '인기가요' 1위 후보에는 EXO, 레드벨벳, 여자친구가 올랐다.