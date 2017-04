배우 이동욱이 봄의 따스함을 담은 슈트 화보를 공개했다.21일 소속사 킹콩 by 스타쉽 측은 영국을 대표하는 토털 남성복 브랜드 '올리버스위니(OLIVER SWEENEY)' 모델로 활동하고 있는 배우 이동욱의 S/S 화보를 선보였다.공개된 사진 속 이동욱은 완벽한 패션 소화력으로 시선을 사로잡았다. 그는 도시적이고 세련된 감성과 정통 클래식 스타일이 어우러진 의상들을 탁월하게 소화해냈다.또한 그는 우윳빛 피부와 또렷한 이목구비가 어우러진 얼굴은 봄 향기가 물씬 느껴지는 패션을 더욱 돋보이게 만들었다.특히 이동욱은 이번 화보를 통해 때로는 부드럽게, 때로는 강렬한 눈빛을 선보이며 현장 분위기를 쥐락펴락 했다. 이동욱만의 독보적인 분위기는 현장에 있던 관계자들과 스태프들에게 하여금 감탄을 불러일으키며 더욱 완성도 높은 화보를 탄생시켰다.한편 이동욱은 매월 12일 네이버 V LIVE '랜선 심야 데이트-이동욱의 On the air'를 통해 팬들과 가깝게 소통하고 있으며, 광고 및 화보 촬영, 7개 도시 아시아 투어를 진행하는 등 바쁜 나날을 보내고 있다.