»ï¼ºÁõ±Ç, ¹ýÀÎ ÀÚ»ê°ü¸® À§ÇÑ ³×Æ®¿öÅ© È®´ë¡¦°æ±âº¥Ã³±â¾÷ÇùÈ¸¡¤´ë±¸ ´ë°æ±â¼úÁöÁÖ¿Í MOU

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¹æÅº¼Ò³â´Ü, ¾ÆÀÌµ¹ ·©Å· ÇöÀç 5µî!!!
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1.¿ö³Ê¿ø, ÇØÃ¼ Àü ÃÖ°íÀÇ ÆÒ ¼±¹°Àº?
2.ºñÅõºñ, ÇöÀç ·©Å· 2À§! µ¥ºß 6³âÂ÷ Áß°ß ¾ÆÀÌµ¹ ±×·ì
3.»þÀÌ´Ï, ÈÞ½Ä±â¶ó ±×·±°¡? "·©Å· 3À§"

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