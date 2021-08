‘네버마인드’ 앨범 상업적 홍보 위해 아동 성 착취 주장

“보상 없었다” 15명 피고소인 각각에 최소 1억7000만원 요구

민병무 기자

[데일리한국 민병무 기자] “명백한 아동 포르노다.” 미국의 전설적 록밴드 너바나의 앨범 표지에 알몸으로 등장했던 아기 모델이 서른 살 성인이 돼 밴드 멤버들을 아동 포르노 혐의로 고소했다.워싱턴포스트(WP) 등은 1991년 발매된 너바나 앨범 ‘네버마인드’의 표지 모델이었던 스펜서 엘든이 미국 캘리니아주 로스앤젤레스(LA) 연방법원에 이러한 내용의 소송을 제기했다고 25일(현지시간) 일제히 보도했다.‘네버마인드’ 앨범은 당시 갓난아기였던 엘든이 벌거벗은 모습으로 낚싯바늘에 매달린 1달러짜리 지폐를 향해 물속에서 헤엄치는 모습을 표지로 사용했다. 명반으로 평가받으며 세계적으로 3000만 장 이상 팔렸다. ‘X 세대의 찬가’로 일컬어지는 ‘스멜스 라이크 틴 스피릿(Smells Like Teen Spirit)’을 비롯해 ‘컴 애즈 유 아(Come As You Are)’ ‘리튬(Lithium)’ ‘인 블룸(In Bloom)’ 등 수록곡 대부분이 히트하며 세계적인 명성을 얻었다.앨범 표지 사진도 자본주의에 대한 비판적 메시지를 담은 것으로 해석되면서 빌보드가 선정한 ‘역대 50대 앨범 커버’ 순위에서 7위에 오를 정도로 유명해졌다.하지만 엘든은 앨범 표지 사진이 아동을 성적으로 착취하는 아동 포르노에 해당하고 이 사진으로 평생 피해를 봤다면서 현재 생존해있는 너바나 드러머 데이브 그롤과 베이시스트 크리스트 노보셀릭을 제소했다.또한 1994년 사망한 너바나 리더 커트 코베인의 아내 코트니 러브와 앨범 표지를 찍은 사진작가 커크 웨들을 비롯해 음반사인 유니버설 뮤직 그룹 등을 상대로도 소송을 제기했다.엘든의 변호인은 소장에서 “너바나가 아동 포르노물을 의도적이고 상업적인 목적에서 마케팅했다”며 “그들의 음악을 홍보하기 위해 엘든을 희생양으로 삼았고 그의 충격적인 이미지를 활용했다”고 주장했다.이에 대해 NBC 방송은 유아의 비성애적 누드 사진은 일반적으로 아동 포르노로 간주하지 않지만, 엘든 변호인은 달러를 쫓는 아기의 모습을 담은 앨범 표지가 엘든을 성 노동자로 만들었다는 주장을 펴고 있다고 전했다.엘든은 15명의 피고소인을 상대로 각각 최소 15만달러(1억7500만원) 손해배상을 청구했다. 변호인은 30년 전 엘든 부모는 앨범 표지 사진 사용에 서명하지 않았고 금전적 보상도 받지 못했다고 강조했다.엘든은 과거 언론 인터뷰에서 표지 사진 촬영 당시 갓난아기였던 자신에게는 어떤 선택권도 없었다면서 창피함을 상쇄할 어떤 보상도 없었다고 밝힌 바 있다.