강영임 기자

[데일리한국 강영임 기자] 존 볼턴 전 백악관 국가안보보좌관의 회고록의 일부 내용이 공개돼 파장이다. 그는 마이크 폼페이오 미국 국무장관이 싱가포르 북미정상회담이 끝난 뒤 도널드 트럼프 대통령의 북미외교 성공확률을 '제로(0)'라고 단언했다고 폭로했다.뉴욕타임스(NYT)는 17일(현지시간) 볼턴 전 보좌관의 신간 '그것이 일어난 방: 백악관 회고록' 일부 내용을 공개했다고 연합뉴스가 전했다.공개된 내용에 따르면 볼턴 전 보좌관은 회고록에서 북미정상회담으로부터 한 달 뒤 시점에 폼페이오 장관이 트럼프 대통령의 북미 외교에 대해 “성공할 확률이 제로(zero probability of success)”라고 단언했다고 적었다.이날 워싱턴포스트(WP)도 볼턴 전 보좌관의 회고록을 바탕으로 트럼프 대통령이 싱가포르 북미정상회담을 앞둔 시점에서 문재인 대통령과 전화통화를 한 것과 관련해 폼페이오 장관이 볼턴 전 보좌관과 같이 트럼프 대통령의 대화를 이끌어가는 방식을 무시했다고 전했다.또, WP에 따르면 회고록에는 트럼프 대통령이 김 위원장과 친구가 되기로 하고 미국의 제재를 위반하는 선물을 주고 싶다고 마음을 먹었다는 내용도 포함돼 있다.회고록에는 폼페이오 장관이 2018년 트럼프 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 회담 도중 볼턴 전 보좌관에게 몰래 트럼프 대통령을 조롱하는 쪽지를 건넸다는 내용도 담겨있다.그 쪽지에는 “그(트럼프 대통령)는 거짓말쟁이”라고 적혀있었다.볼턴 전 보좌관은 트럼프 대통령이 비핵화에 대한 세부사항과 관련해선 거의 무신경했으며, 싱가포르 회담을 ‘선전행사’쯤으로 여겼다고 비판했다.그는 트럼프 대통령이 싱가포르 북미정상회담 후 몇 개월 동안 폼페이오 장관을 통해 김 위원장에게 가수 엘튼 존의 '로켓맨' CD를 전달하는 데 큰 관심을 보였다는 비판도 했다.회고록에는 이외에도 싱가포르 북미정상회담에서 오간 대화들이 광범위하게 기술돼 있는 것으로 전해졌다.볼턴 전 보좌관의 회고록 '그 일이 벌어진 방(The Room Where It Happened)은 오는 23일 발간될 예정이다. 이와 관련 트럼프 행정부는 기밀을 이유로 해당 저서에 대한 출판 금지 소송을 제기한 상황이다.