타임 '올해의 인물'은?…문재인·트럼프 대통령, 최종후보 올라

김정은 후보 명단에서 빠져…11일 NBC 투데이 쇼 통해 '올해의 인물' 최종발표

최승훈 기자

[데일리한국 최승훈 기자] 미국 시사주간지 타임(Time)의 오랜 전통인 '올해의 인물(Person of the Year)' 최종후보 10인에 문재인 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 나란히 올랐다.반면 김정은 북한 국무위원장은 빠졌다.타임은 10일(현지시간) '2018년 올해의 인물 최종후보 10명'(단체 포함)의 명단을 공개했다.타임이 선정한 올해의 인물은 11일 미국 NBC 방송의 간판 뉴스 프로그램 '투데이 쇼 라이브'(Today Show Live)를 통해 발표된다.타임은 문재인 대통령을 "올해 김정은 북한 국무위원장과 세차례의 역사적인 정상회담을 하고, 김 위원장과 트럼프 대통령의 기념비적인 회담을 중개"한 인물로 소개했다.문 대통령 외에 타임은 3년 연속 트럼프 대통령을 후보로 올렸다.동시에 타임은 반(反) 트럼프의 상징인 로버트 뮬러 특검, 트럼프 무관용 이민자 정책을 상징하는 '격리된 가족들(separated families)'도 후보로 지목했다.또한 타임은 미 연방 대법관 지명자 브렛 캐버노가 고교 시절 자신을 성폭행하려 했다고 상원 청문회 출석해 증언한 크리스틴 포드 팰로앨토대 교수, 살해된 사우디 반체제 언론인 자말 카슈끄지, 고교 총기 난사 사건 이후 총기규제를 요구하며 '우리의 생명을 위한 행진(March For Our Lives)' 시위를 벌인 생존 학생들도 후보로 뽑았다.이밖에 타임은 재선에 성공한 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 흑인 슈퍼히어로의 탄생을 알린 영화 '블랙 팬서'의 감독 라이언 쿠글러, 할리우드 여배우로 지난 5월 영국 해리 왕자와 결혼한 메건 마클 왕자비도 후로보 지명했다.