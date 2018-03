[데일리한국 류은혜 기자] 도널드 트럼프 대통령이 29일(미국 동부시간) 대중연설에서 "아주 조만간 시리아에서 빠져나올 것이다. 이젠 다른 이들이 돌보게 놔두자"고 말했다.트럼프 대통령은 이날 오하이오 주 리치필드를 방문해 사회기반시설을 주제로 한 대중연설에서 "우리는 ISIS(이슬람국가)를 무찔렀다"며 이같이 밝혔다고 연합뉴스가 AFP통신을 인용해 보도했다.그러나 트럼프 대통령은 이날 '다른 사람들'이 누구를 지칭하는 것인지는 설명하지 않았다.트럼프 대통령은 "중동 지원에 7조 달러를 썼는데 그 대가로 무엇을 받은 줄 아느냐. 아무것도 없다"며 향후 예산 집행에 있어 일자리 마련과 사회기반시설 확충에 집중하겠다고 말해 청중들의 박수를 받았다.미국은 오바마 행정부 당시 IS가 시리아와 이라크에 칼리프를 건립하겠다며 역내 영토 대부분을 장악하자 2014년 9월 미국 주도의 국제 연합군을 구성해 IS 격퇴와 국경지대에서의 내전 종식에 뛰어들었다.한편 트럼프 대통령은 이날 "한미 자유무역협정(FTA) 개정을 북한과의 거래가 이뤄진 이후로 미뤄 둘 수 있다(I may hold it up until after a deal is made with North Korea)"는 발언도 했다.트럼프 대통령은 "트럼프 대통령은 "그 결과로 300만개의 새로운 일자리가 (11월 중간)선거날까지 만들어 질 것"이라고 강조해 큰 지지를 받았다.워싱턴포스트(WP)는 이날 트럼프 대통령의 대중연설을 보도하면서 곧이곧대로 믿어서는 안된다고 지적했다.WP는 '트럼프 대통령은 심각한 사안을 그냥 던져보는 경향이 있다'며 '그는 자주 앞으로 일어날 일을 말하는데 일어나지 않더라'고 꼬집었다.