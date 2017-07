도널드 트럼프 미국 대통령이 취임한 올해 1월 이후 이라크와 시리아에서 미군이 주도하는 국제동맹군의 공습으로 사망한 민간인 수가 급격히 증가했다는 조사결과가 나왔다.17일(현지시간) 이라크·시리아의 민간인 사상자를 집계하는 에어워즈의 보고서에 따르면 이달 13일 현재 트럼프 정부 출범 뒤 국제동맹군의 폭격 작전으로 사망한 민간인은 2천200여명으로 집계됐다.한 월평균 약 360명, 하루 평균으로 치면 12명꼴이다.이는 전임 버락 오바마 정부 시절 한 달 평균 80명에 비해 4배 이상 많다.국제동맹군의 공습은 이슬람국가(IS)의 세력이 급속히 확장해 빠르게 이라크·시리아 영토를 점령한 2014년 8월부터 시작됐다.트럼프 정부가 출범하기 전 29개월간 국제동맹군의 폭격으로 사망한 민간인은 최소 2천300명이었다. 트럼프 정부가 들어선 지 6개월 만에 민간인 사망자 수가 이에 육박한 셈이다.에어워즈는 "IS 격퇴전이 막바지에 다다를수록 전쟁이 치열해지는 데다 인구가 많은 모술과 락까 탈환전이 격화되면서 민간인 사망자가 급증했다"고 분석했다.일례로 올해 3월 국제동맹군이 모술 서부를 폭격, 민간인 100여명이 몰살당했다.에어워즈는 그러나 "(오바마 정부에 비해) 트럼프 정부가 이라크·시리아 전장에서 민간인 보호에 소홀히 했다는 방증"이라면서 "국제동맹군은 민간인을 보호한다면서 민간인 사망 증가를 IS 탓으로 돌린다"고 비판했다.일례로 오바마 전 대통령은 지난해 7월 국제동맹군의 폭격으로 사상하는 민간인 수를 줄이기 위해 관계기관 점검기구를 구성하고 연간 보고서를 작성하라는 행정명령을 내리는 노력을 기울였다.에어워즈는 "트럼프 정부는 이 관계기관 검토기구를 한 번도 가동하지 않았다"며 "트럼프 정부가 'IS 말살'로 전략의 중심을 옮기면서 민간인 보호는 등한시했다"고 지적했다. (테헤란=연합뉴스)