[데일리한국 온라인뉴스팀] 북한에 장기간 억류됐다가 의식불명 상태로 송환된 지 엿새 만에 숨진 미국인 대학생 오토 웜비어(22)에 대해 “죽을 짓을 했다”고 망언을 한 미국의 한 대학교수가 거센 비난을 받고 있다.26일 미국 현지언론 등에 따르면 미 델라워어대학교 캐서린 데트윌러 인류학 교수는 웜비어 사망 이튿날인 지난 20일 페이스북에 “웜비어는 부유하고 어리면서 생각 없는 백인 남성의 전형”이라며 “죽을 만한 짓을 했다(got exactly what he deserved)”고 썼다.데트윌러 교수는 해당 글에서 웜비어가 “노력 없이 기득권을 주장하는 학생이었을 것”이라며 비난하기도 했다.데트윌러 교수의 해당 발언이 알려지자, 미국 사회에서 비난 여론이 들끓고 있는 것으로 전해졌다. 일각에서는 교수직에서 물러나야 한다는 요구도 나오고 있다고 한다.이에 데트윌러 교수는 21일 다시 페이스북에 “웜비어가 죽을만한 짓을 했다는 내 생각이 정말 틀린 것인가”라며 “가장 폭압적인 정권 아래에 놓여있는 북한의 모든 사람에 대해서는 잠깐이라도 생각해봤는가. 단지 그들은 미국 시민권자가 아닌 북한 사람들이기 때문에 상관없다는 얘기인가”라고 반박 글을 올렸다.북한 시민이 심각한 인권 침해에 내몰려있는 상황에서, 웜비어가 일종의 경험 삼아 북한을 여행하는 것이 옳은지에 대해 우회적으로 표현한 것으로 보인다.이 같은 반박 글에 데트윌러 교수에 대한 비난 여론이 더욱 확산되고 있다.이에 델라웨어대는 별도의 입장문을 내고 “데트윌러 교수의 언급은 델라웨어대의 입장과는 무관하다”며 “웜비어와 그의 유족들이 겪은 비극에 무감각하고 증오를 표출하는 모든 메시지를 비난한다”고 밝히기도 했다.현재 데트윌러 교수의 페이스북 글은 현재 삭제된 상태다.