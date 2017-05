[데일리한국 온라인뉴스팀] 미국 일간지 월스트리트저널(WSJ)은 “문재인 더불어민주당 대선후보가 당선되면 중국은 또다시 미국과 남한 사이를 갈라놓으려 할 것(If Mr. Moon wins, China will try again to drive a wedge between the U.S. and South Korea)”이라는 전망을 내놓았다.WSJ는 이 내용 직전에 “중국은 사드 문제 관련, 한국을 ‘벌주기(punish)’ 위해 한국에 외교적·경제적 압박을 현재도 행사하는 중이다”고 언급했다.이런 가운데 문 후보의 당선이 중국의 행동 변화를 야기할 것이라고 예측한 사설 내용은 사드 이슈와 관련해 고역을 치르고 있는 영세 상인들과 기업들, 관광업계 종사자는 물론 유권자들에게도 시사하는 바가 결코 작지 않을 것이다.한편 WSJ의 해당 사설 말미에는 “약 20%의 유권자들이 여전히 (투표에 대한) 결정을 내리지 못한 상태이며, 만약 트럼프가 침묵을 유지하고 중도·보수파가 한 후보자에게 집결한다면 ‘역전(an upset)’도 가능할 것”이라는 관측도 제기됐다.이에 홍준표 자유한국당 후보와 안철수 국민의당 후보는 해당 내용에 대해 서로 ‘자신을 지칭하는 것’이라며 막판 역전론으로 활용했다.홍 후보는 “WSJ, NHK 모두 홍준표의 대역전 가능성에 대해 보도했다”며 “막판 보수 대결집으로 이긴다”고 말했다. 안 후보 역시 “오죽하면 WSJ가 ‘역전’ 이라는 단어를 사용했겠느냐”며 “안철수 바람이 살아나 문 후보를 역전했다”고 주장했다.반면 문 후보는 이런 일련의 이슈들에 별다른 입장을 밝히지 않았다. 권혁기 부대변인은 “외신 보도에 일일이 논평할 필요를 느끼지 못한 것”이라고 전했다.