옥스퍼드 영어사전(OED)이 최신판에서 클릭을 유도하는 낚시성 기사나 광고를 뜻하는 '클릭베이트'(clickbait)와 유달리 큰 남성의 가슴을 지칭하는 '뭅스'(Moobs) 등 신조어들을 대거 추가했다.12일(현지시간) 영국 BBC방송 등에 따르면 새로 추가된 신조어들에는 오직 한 번뿐인 인생이라는 뜻의 'YOLO'(You only live once)와 중국에서 춘제 등 명절 때 주는 현금이 담긴 붉은 봉투를 뜻하나 사업 로비 자금을 가리키기도 하는 '훙바오'(hongbao·紅包)가 포함됐다.영국 출신의 유명 작가인 로알드 달의 탄생 100주년을 맞아 그의 작품에 등장하는 속어들도 새롭게 추가됐다.대표작인 '찰리와 초콜릿 공장'에 등장하는 '움파룸파'(Oompa loompa·난쟁이), '스크럼디들리엄셔스'(scrumdiddlyumptious·아주 맛있는), '위칭 아워'(witching hour·마법이 횡행하는 한밤중) 등이다.이밖에 빵가루를 묻혀 튀긴 치즈 애피타이저로, 맛·스타일·창의성이 결여된 사람이나 물건을 가리키는 '치즈볼'(Cheeseball)과 한 가지 고정된 성(性)으로 식별되지 않는 사람인 '젠더플루이드'(Gender-fluid)도 새로 추가됐다.뉴욕과 뉴저지 등지에서 가능성이 없거나 마음에 들지 않는 일에 대해 쓰는 말인 '퍼게더바우딧'(Fuhgeddaboudit·Forget about it), 필라테스에 요가의 자세와 호흡을 결부시킨 운동 방식 '요갈라테스'(Yogalates), 영국 대중과 유리된 정치인·언론인·공무원들의 배타적 커뮤니티를 지칭하는 '웨스터민스터 버블'(Westminster bubble)도 포함됐다.OED 편집자들은 통상 새로운 단어나 구절이 역사적으로, 지속해서 사용된다는 증거가 있을 때 이들을 사전에 포함한다.