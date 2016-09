올해 400주기를 맞은 영국의 대문호 윌리엄 셰익스피어는 수백 개에 달하는 영어 단어와 표현을 새롭게 만들어낸 '언어 천재'로 유명하다.셰익스피어의 '신조어' 대다수가 그가 완전히 새로 창조한 것이 아님에도 불구하고 세계적으로 권위 있는 옥스퍼드 영어 사전이 단어와 표현의 창시자로 셰익스피어를 명시하면서 이러한 잘못된 인식이 확산했다는 주장이 제기됐다.6일(현지시간) 영국 가디언에 따르면 호주 멜버른대학의 데이비드 맥기니스 박사는 옥스퍼드 사전이 이전에 존재했던 표현들도 셰익스피어가 만든 것으로 오인하게 만들었다고 주장했다.1884년∼1928년 출간된 옥스퍼드 원판 사전은 셰익스피어 작품에서 3만3천개가 넘는 단어와 표현을 인용하고 있다.사전은 이 중 1천500개에 대해선 '영어에 이러한 표현이 존재했다는 첫 증거',7천500개에 대해선 '단어의 의미 중 하나가 처음으로 사용된 경우'라고 설명하며 셰익스피어가 창시자라고 밝히고 있다.그러나 맥기니스 박사는 옥스퍼드가 셰익스피어가 창조한 것으로 밝힌 단어나 표현 대다수가 당시 사용되고 있던 것이거나 미리 존재했던 개념을 조합한 것뿐이라고 일축했다.그는 "이는 사전의 편견일 뿐이다"며 "당시 셰익스피어 작품을 보는 관객들은 최소한 그가 의미하는 바를 이해해야 했다. 셰익스피어의 신조어는 그보다 덜 유명하거나 문학적인 사람들이 먼저 사용했던 것들"이라고 밝혔다.일례로 옥스퍼드 사전은 무슨 뜻인지 이해할 수 없다는 뜻의 'it's Greek to me'라는 표현에 대해 셰익스피어의 1599년 작품인 '줄리어스 시저'에 처음 등장했다고 했지만, 이 표현은 이보다 1년 전 출간된 로버트 그린의 '제임스 4세의 스코틀랜드 역사'에서 처음 언급된다.부질없는 시도나 헛된 노력을 의미하는 'wild goose chase'도 셰익스피어가 처음 고안한 표현은 아니다.옥스퍼드 사전은 '로미오와 줄리엣'에 이 표현이 처음 나왔다고 했지만, 이는 영국 시인이었던 제르바즈 마컴이 승마술에 관한 기술한 책에서도 사용했던 흔적이 발견된다.이에 맥기니스 박사는 'to make an ass of oneself'(웃음거리가 되다)와 같이 셰익스피어가 원조인 단어도 있지만, 대부분은 셰익스피어가 이전에 사용되던 표현들을 기억하기 쉽게 조합한 것이라고 설명했다.그는 "인간 본성에 대한 통찰력, 이야기와 캐릭터를 창조해내는 재주가 셰익스피어의 진정한 능력"이라며 "단순히 많은 단어를 만들어냈다는 것은 그의 능력을 이야기할 때 중요한 것은 아니다"라고 설명했다.옥스퍼드 사전 측은 이러한 지적에 대해 현재 단어의 정의와 발음 등의 정확성을 높이기 위해 사전의 전면 재개정이 진행 중이라고 밝혔다.셰익스피어 신조어가 그가 완전히 새롭게 만들어낸 것이 아니라는 주장은 이전부터 제기됐다. 지난 2011년에서 옥스퍼드 사전의 편집장이었던 존 심프슨도 셰익스피어가 원조로 알려던 단어의 사전 수록 빈도가 점점 줄어들고 있다고 밝힌 바 있다.