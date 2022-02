김도아 기자

한국 남자 쇼트트랙 간판 황대헌이 석연치 않은 판정으로 실격한 뒤 SNS에 마이클 조던의 명언을 남기며 마음을 다잡았다.황대헌은 7일 밤 자신의 인스타그램 스토리에 미국의 전설적인 농구 스타 마이클 조던의 명언을 올렸다.그가 올린 명언은 "장애물을 만났다고 반드시 멈춰야 하는 건 아니다. 벽에 부딪힌다면 돌아서서 포기하지 말라. 어떻게 벽에 오를지, 벽을 뚫고 나갈 수 있을지, 또는 돌아갈 방법은 없는지 생각하라"(Obstacles don't have to stop you. If you run into a wall, don't turn around and give up. Figure out how to climb it, go through it, or work around it.)란 내용이다.앞서 이날 황대헌은 2022 베이징 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1000m 준결승에서 실격 판정이라는 큰 '장애물'을 만났다.황대헌은 1조 1위로 결승선을 통과했지만 인코스로 파고들며 1위로 올라서는 과정에서 레인 변경이 늦었다는 석연치 않은 판정이 나와 실격했다.이로 인해 중국 런쯔웨이와 리원룽이 결승에 진출했고, 런쯔웨이가 금메달을 목에 걸었다.