김현아 기자

손흥민이 영화 패러디 포스터에서 니콜라스 케이지와 안젤리나 졸리를 대신했다.손흥민이 뛰고 있는 토트넘 홋스퍼는 9일 인스타그램을 통해 제92회 미국 아카데미 시상식을 맞아 손흥민을 비롯한 선수들의 사진을 합성한 영화 패러디 포스터를 공개했다.손흥민이 등장한 패러디 포스터는 영화 '식스티 세컨즈'다. 원제 'Gone In 60 Seconds'를 손흥민의 성을 넣은 'Son In 60 Seconds'로 바꾼 포스터다. 또 영화의 주인공인 니콜라스 케이지와 안젤리나 졸리 대신 밝게 웃고 있는 손흥민의 사진이 들어갔다.'식스티 세컨즈'는 60초 안에 차를 훔쳐 달아나는 전설적인 자동차 도둑이 동생을 구하기 위해 옛 동료들을 불러모아 72시간 내에 50종류의 스포츠카를 훔친다는 줄거리의 영화다. 손흥민이 빠른 스피드로 골을 터뜨리는 모습을 빗댄 것으로 보인다.토트넘은 이밖에도 다빈손 산체스의 '다바타', 루카스 모우라의 '해피 길무라', 라이언 세세뇽의 '라이언 일병 구하기', 후안 포이스의 '뻐꾸기 둥지 위로 날아간 후안', 에릭 라멜라의 '라멜라의 침묵', 에릭 다이어의 '다이어 하드' 등의 패러디 포스터를 공개했다.