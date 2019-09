데일리한국 신영선 기자

'류현진 홈런'이 화제인 가운데 류현진 배지현 부부의 커플샷이 눈길을 모으고 있다.배지현은 최근 자신의 인스타그램에 "So proud of Ryu. and this team"이라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 나란히 서서 셀카를 촬영한 류현진 배지현 부부의 모습이 담겨 있다. 두 사람의 다정한 분위기가 훈훈함을 자아낸다.한편 류현진은 23일(한국 시각) 미국 다저스타디움에서 열린 콜로라도와 홈 경기에 선발 등판, 두 번째 타석이던 5회초에 솔로 홈런을 터뜨렸다.