이슈팀 기자

맨체스터 시티FC(이하 맨시티)와 토트넘 훗스퍼FC(이하 토트넘) 경기에서 결승골을 넣은 리야드 마레즈가 레스터 시티 구단주에 명복을 빌어 이목을 끌고 있다.맨시티와 토트넘 경기에서 맹활약을 펼친 리야드 마레즈는 최근 자신의 SNS에 ‘One of the best person I’ve ever met’라는 글과 함께 사진을 게재했다.사진 속 리야드 마레즈는 과거 레스터 시티에 이적하며 큰 활약을 도운 전 레스터 시티 구단주 비차이 스리바다나프라바와 함께 밝은 미소를 짓고 있는 모습으로 네티즌들의 시선을 사로잡았다.한편, 맨시티와 토트넘 경기에서 스털링의 크로스를 받아 골로 연결시킨 리야드 마레즈는 레스터 시티를 거치며 최고의 선수로 거듭난 것으로 알려졌다.아래는 리야드 마레즈가 레스터 시티 전 구단주에게 보낸 편지의 전문 해석이다."내가 만났던 사람 중 그는 단연 최고의 사람이다. 당신을 절대 잊지 않겠다. 삼가 고인의 명복을 빈다"