이슈팀 기자

'유벤투스'소속 호날두가 엘폴리 전에서 맹활약을 펼치며 퍼거슨과의 만남이 주목을 끌고 있다.'유벤투스'의 호날두는 최근 자신의 SNS에 'A great coach and above all a wonderful man.'라는 글과 함께 사진을 게재했다.사진 속 호날두는 과거 '맨체스터 유나이티드' 시절 감독인 퍼거슨과 함께 훈훈한 분위기와 밝은 미소를 띄고 있어 시선을 사로잡았다.아래는 '유벤투스'소속 호날두가 사진과 남긴 글의 전문 해석이다.'위대한 코치와 무엇보다도 훌륭한 남자. 피치 안팎에서 많은 것을 가르쳐 줬어. 좋은 모습으로 당신을 만나서 반가워요, 보스!'