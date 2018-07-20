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  • (¼ö¿ø=¿¬ÇÕ´º½º) 18ÀÏ ¿ÀÈÄ °æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã ÆÈ´Þ±¸ ¼ö¿ø¿ùµåÄÅ°æ±âÀå¿¡¼­ ¿­¸° 'KEBÇÏ³ªÀºÇà K¸®±× 1' ¼ö¿ø »ï¼º ºí·çÀ®Áî¿Í ÀÎÃµ À¯³ªÀÌÆ¼µåÀÇ °æ±â. ÆÀÀÇ µÎ ¹øÂ° °ñÀ» ³ÖÀº ¼ö¿ø ¿°±âÈÆÀÌ ±â»µÇÏ°í ÀÖ´Ù.
2018 ·¯½Ã¾Æ ¿ùµåÄÅ ÃâÀüÀ» °¡·Î¸·Àº ºÎ»óÀ» ÅÐ¾î³»°í ¼±¹ß º¹±ÍÀü¿¡¼­ ¸ÍÈ°¾àÇÑ ¼ö¿ø »ï¼ºÀÇ º£Å×¶û ¿°±âÈÆ(35)ÀÌ K¸®±×1 18¶ó¿îµå ÃÖ°íÀÇ ¼±¼ö·Î ¼±Á¤µÆ´Ù.

ÇÑ±¹ÇÁ·ÎÃà±¸¿¬¸ÍÀº 18ÀÏ ÀÎÃµ À¯³ªÀÌÆ¼µå¿ÍÀÇ KEBÇÏ³ªÀºÇà K¸®±×1 2018 18¶ó¿îµå È¨ °æ±â¿¡¼­ 2°ñ 1µµ¿òÀ» ¿Ã·Á ÆÀÀÇ 5-2 ´ë½ÂÀ» ÀÌ²ö ¿°±âÈÆÀ» ¶ó¿îµå ÃÖ¿ì¼ö¼±¼ö(MVP)·Î »Ì¾Ò´Ù°í 20ÀÏ ¹àÇû´Ù.

¿°±âÈÆÀº 5¿ù ¿ï»ê Çö´ë¿ÍÀÇ ¸®±× °æ±â µµÁß °¥ºñ»À¸¦ ´ÙÃÄ ¿ùµåÄÅ ÃâÀüÀ» ´«¾Õ¿¡ µÎ°í ÁÂÀýÇß´Ù.

ÀçÈ°À» °ÅÃÄ ÈÄ¹Ý±â µé¾î ±³Ã¼·Î ³ª¼­±â ½ÃÀÛÇÑ ±×´Â ÀÎÃµÀü¿¡¼­ º¹±Í ÀÌÈÄ Ã¹ ¼±¹ß·Î ÃâÀüÇØ ¿Ïº®ÇÑ ºÎÈ°À» ¾Ë·È´Ù.

¿°±âÈÆÀº °í¿äÇÑ(¼­¿ï), ±èÁØ¹ü(°æ³²), Á¤¼®È­(°­¿ø)¿Í ÇÔ²² 18¶ó¿îµå º£½ºÆ®11 ¹ÌµåÇÊ´õ¿¡ Æ÷ÇÔµÆ´Ù.

°ø°Ý¼ö·Î´Â Á¦¸®Ä¡(°­¿ø), ÀÌ±ÙÈ£(¿ï»ê), ¼öºñ¼ö·Î´Â °­»ó¿ì, ±è±¤¼®(ÀÌ»ó Æ÷Ç×), ÃÖº¸°æ(ÀüºÏ), ¹Úµ¿Áø(¼­¿ï)ÀÌ ÀÌ¸§À» ¿Ã·È´Ù.

°ñÅ°ÆÛ ÀÚ¸®´Â ÀüºÏ Çö´ëÀÇ ¼Û¹ü±ÙÀÌ °¡Á®°¬´Ù.

(¼­¿ï=¿¬ÇÕ´º½º)

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ÀÔ·Â½Ã°£ : 2018/07/20 13:46:04 ¼öÁ¤½Ã°£ : 2018/07/20 13:46:04

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