ÇÑ±¹ÇÁ·ÎÃà±¸¿¬¸ÍÀº 18ÀÏ ÀÎÃµ À¯³ªÀÌÆ¼µå¿ÍÀÇ KEBÇÏ³ªÀºÇà K¸®±×1 2018 18¶ó¿îµå È¨ °æ±â¿¡¼ 2°ñ 1µµ¿òÀ» ¿Ã·Á ÆÀÀÇ 5-2 ´ë½ÂÀ» ÀÌ²ö ¿°±âÈÆÀ» ¶ó¿îµå ÃÖ¿ì¼ö¼±¼ö(MVP)·Î »Ì¾Ò´Ù°í 20ÀÏ ¹àÇû´Ù.
¿°±âÈÆÀº 5¿ù ¿ï»ê Çö´ë¿ÍÀÇ ¸®±× °æ±â µµÁß °¥ºñ»À¸¦ ´ÙÃÄ ¿ùµåÄÅ ÃâÀüÀ» ´«¾Õ¿¡ µÎ°í ÁÂÀýÇß´Ù.
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¿°±âÈÆÀº °í¿äÇÑ(¼¿ï), ±èÁØ¹ü(°æ³²), Á¤¼®È(°¿ø)¿Í ÇÔ²² 18¶ó¿îµå º£½ºÆ®11 ¹ÌµåÇÊ´õ¿¡ Æ÷ÇÔµÆ´Ù.
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